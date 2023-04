Ohjaaja Viktor Granö muljauttaa uskottomuusdraaman scifin puolelle ja kulkee aivot muljauttaviiin ulottuvuuksiin.

Aluksi lyhytelokuva Loading Love vaikuttaa kuin miltä tahansa kuihtumaisillaan olevan rakkaussuhteen kuvaukselta. Kira (Jessica Grabowsky) on kiireinen ohjelmoija, puoliso Henrik (Elmer Bäck) luomisen tuskan kanssa painiva säveltäjä. Välit ovat viilenneet.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Viktor Granö koukkaa kuitenkin perinteisestä avioliitto- ja uskottomuusdraamasta tukevasti scifin puolelle. Henrik käy puimassa tuntojaan terapeutille (Nina Hukkinen), joka on Kiran koodaama algoritmi.

Eräänä päivänä Henrik sujauttaa Kiran virtuaalikypärän päähänsä. Silloin selviää, että Kira on työstänyt salaa jonkinlaista paranneltua versiota Henrikistä. Tekoäly-Henkka on huomaavainen ja aikaansaava, ei samanlainen jurottaja kuin esikuvansa. Ja mikä tärkeintä, ”hän” on myös rakastettava.

Granön ajatusleikki saa aivot muljauttavia ulottuvuuksia, mutta pohjimmiltaan kalseatunnelmaisessa lyhärissä on kyse parisuhteen hiljaisesta kriisistä. Kun kommunikaatio ei pelaa, epäilys alkaa kalvaa mieltä. Vain palauttamalla yhteyden toiseen voi pelastua.

Siis katse pois ruudusta ja puhumaan!

Loading Love, Yle Areena sekä Fem su 9.4. klo 20.00. (K7)