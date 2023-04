Tapahtui veden äärellä on murhamysteeri mutta myös paljon muuta – Tv-versiosta ei tullut mestarillisen romaanin veroista

Uusi sarja tavoittaa Kerstin Ekmanin romaanin ilmapiirin, mutta aivan täysosuma se ei ole.

Vuonna 1973 Annie (Asta Kamma August) jättää elämänsä Tukholmassa ja tulee miehen perässä Jämtlantiin. Mukana on myös tytär Mia (Alva Adermark).

Vähän ennen pohjoismaisen rikoskirjallisuuden nykyistä voittokulkua ja nordic noir -lajityypin vakiintumista ruotsalaiskirjailija Kerstin Ekman (s. 1933) kirjoitti uransa parhaan rikosromaanin Tapahtui veden äärellä. Se ilmestyi ruotsiksi 1993 ja suomennettiin seuraavana vuonna.

Se merkitsi alkusoittoa myös Ekmanin pääteokselle, Sudentalja-trilogialle, joka ilmestyi 2000-luvun aikana. Siinä Ekman hylkäsi loputkin dekkarikirjailijan urastaan.

Tapahtui veden äärellä on murhamysteeri, mutta se on paljon muutakin. Tapahtumat sijoittuvat karuihin Jämtlantin maisemiin. Niillä on yhteyttä todellisuuteen, mutta true crimea romaani ei ole. Ekman oli itse muuttanut Jämtlandiin 1980-luvun alussa, ja rikosromaanissaan hän keksi paikan nimeltään Svartvattnet, jonne hän sitten sijoitti myös Sudentalja-trilogiansa.

Tapahtui veden äärellä -romaanin päähenkilö on Tukholmasta karkaava opettaja Annie Raft, joka saapuu kylään pienen tyttärensä kanssa, miehen perässä. Hän aikoo muuttaa paikalliseen hippikommuuniin. Eletään 1970-luvun alkupuolta.

Heti saavuttuaan Annie joutuu todistamaan karmeaa näkyä, kun hän löytää telttaan tapetun pariskunnan. Siitä käynnistyy ketju, joka avaa kyläläisten välistä dynamiikkaa piinaavan tarkasti.

Annie (Asta Kamma August, kesk.) muuttaa hippikommuuniin, jota johtaa karismaattinen Petrus (Magnus Krepper).

On ihmeellistä, että Ekmanin romaania ei ole aiemmin kuvattu, vaan vasta nyt ruotsalaiset ovat tehneet siitä kuusiosaisen sarjan. Selitys on kirjailija itse: tätä ennen mikään tarjottu käsikirjoitus ei kelvannut hänelle, mutta tanskalaisella Maren Louise Käehnella viimein tärppäsi. Ohjaaja on ruotsalainen Mikael Marcimain, toinen käsikirjoittaja Karin Arrhenius.

Ekmanin arvostelukykyä voisi kyseenalaistaa. Myöskään Sudentalja-romaaneja ei ole filmattu, mutta vuonna 2008 valmistui sen tapahtumia liippaava elokuva Suden hetki, johon Ekman itse teki käsikirjoituksen. Se ei onnistunut ollenkaan.

Romaania on mahdoton karistaa mielestään. Ekman kuvaa paikat ja maantieteelliset muodot niin elävästi, että niistä jää vahva muistijälki, kuin olisi nähnyt ne. Ajankulku ja luonto, kaiken työläys ja hankaluus määrittävät myös sarjaa.

Maastoon tottumaton Annie taivaltaa kommuunin maatilalle jalan juhannusyönä tyttönsä kanssa, eksyy hämärässä, nälkä vaivaa, lapsi kiukuttelee – ja veriteko siihen vielä päälle. Juuri näissä kohdissa Ekman on ytimessä, sarjakin.

Rolf Lassgård näyttelee vuoteen 1991 sijoittuvissa jaksoissa kylän lääkäriä Birger Tobjörnssonia. Alba August on Annien Mia-tytär aikuisena.

Svartvattnetissa kuljetaan tiettömien taipaleitten yli hyvinvointi-Ruotsin takamailla. Uudet ajat ovat tulossa, metsää kaadetaan, ja jäljelle jää aukea, jossa puut eivät enää kasva. Elämä on tukalaa ja ihmiset vihamielisiä toisiaan kohtaan.

Jos kirjaa ei ole lukenut, sarjan hidassoutuisuutta voi olla vaikeampaa sulattaa. Välillä sen ote levähtää, ja jaksoja saattaa olla ainakin yksi liikaa.

Näyttelijät tekevät tasaisen varmaa työtä. Pernilla August ja Rolf Lassgård ovat pääosissa sarjan nykyajassa eli 1990-luvulla.

Augustin tytär Asta Kamma August näyttelee nuorta Annieta ja toinen tytär Alba Annien aikuista tytärtä. Alma Pöysti on hurja hyväksikäyttäjä Ylja.

Tapahtui veden äärellä, Fem su klo 21.05 ja Yle Areena.