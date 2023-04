Tilda Renströmiä seuratessa myötähäpeää riittää kuin Solsidanissa.

Pakolaisten säilöönottokeskuksen johtaja Tilda (Malin Levanon) on herkullinen antisankari: omahyväinen ja ylimielinen pyrkyri. Hän ottaa apulaisekseen turvapaikanhakijan, jota kutsutaan 24:ksi (Nasir Dhagole).

Rikosten ratkominen ei ole enää vain miesten puuhaa – eikä aina sankarienkaan. Sarjassa Beledweynen etsivä (2023) niitä tutkii keski-ikäinen, varsin epämiellyttävä nainen Tilda Renström (Malin Levanon).

Tilda ei ole kotoisin Beledweynestä, joka on Somaliassa. Eikä hän ole etsivä vaan potkut saanut syyttäjä töissä pakolaisten säilöönottokeskuksessa Karkebon pikkukaupungissa Uppsalan läänissä.

Somaliasta tulee sen sijaan pakolainen, joka tunnetaan aluksi vain huoneensa numerolla 24 (Nasir Dhagole). 24 ei suostu kertomaan itsestään mitään.

Mutta kun teinityttö katoaa, 24 alkaa auttaa Tildaa tutkimuksissa, joihin sekaantumalla Tilda toivoo pääsevänsä takaisin syyttäjäksi. Parivaljakko on epäsuhtainen, mutta henkilöhahmot tuoreita.

Pitkään pidetään hämärän peitossa, mikä moka on tuonut Tildalle potkut ja miksi 24 on joutunut pakenemaan kotimaastaan. Tutkittavat tapaukset vaihtuvat parin jakson välein, mutta päähenkilöiden menneisyyden paljastaminen jatkuu läpi sarjan punaisena lankana.

Pohjoismaisen pikkupaikan tunnelma ristiriitoineen tuo mieleen Mika Ronkaisen Kaikki synnit -sarjan (2019–2021).

Beledweynen etsivä on ensimmäinen tv-sarja, jota Zaida Bergroth on ohjannut. Yhä useampi suomalainenkin elokuvaohjaaja siirtyy työskentelemään ainakin välillä televisioon.

Bergrothin edellinen elokuva Tove (2020) sai huomiota Ruotsissakin, oli muun muassa Göteborgin festivaalin avajaiselokuva. Se lienee tasoittanut tietä töihin naapurimaassa. Yle on sarjan suomalainen osatuottaja.

Bergroth on ohjannut Beledweynen etsivän kuudesta jaksosta neljä ensimmäistä. Kaksi viimeistä on ohjannut Patrik Gyllström.

Kun tv-sarjojen arvostus on noussut, ne on alettu yhdistää entistä useammin ohjaajiin elokuvien tapaan. Beledweynen etsivän varsinainen tekijä tuntuu olevan vanhaan tapaan käsikirjoittaja.

Aron Levander on kirjoittanut koko sarjan, ja sen idea on merkitty hänen nimiinsä. Hän on aiemmin vastannut Kylmäävä tapaus -sarjasta (2018) yhdessä Hans Jörlindin kanssa.

Beledweynen etsivän parasta antia on sen päähenkilö Tilda. Sarjan nimestä huolimatta näkökulma on hänen. 24 jää apulaisen asemaan, vaikka on paljon typerää Tildaa terävämpi, päättelykyvyiltään kuin Sherlock Holmes.

Tildasta on tehty herkullinen antisankari, omahyväinen ja ylimielinen pyrkyri, jonka moraalinen selkäranka joustaa monelle mutkalle oman edun tavoittelussa.

Malin Levanon näyttelee roolin antamatta armoa henkilöhahmolleen. Kate Winsletin etsivä Sheehan Mare of Easttown -sarjassa (2021) jää jälkeen särmikkyydessä. Tildaa seuratessa myötähäpeää riittää kuin Solsidanissa.

Toisaalta Tildan hurtti meininki on laadittu uskottavuudesta piittaamatta. Vaikka tarkoitus onkin annostella mustaa huumoria nordic noiriin, tarinan käänteet olisi voinut pitää vähän tolkullisempina.

Sarjalla on myös vakava puolensa, ja siinä 24 on olennainen. Hänen ja muiden pakolaisten ongelmalliset tilanteet on kuvattu elävästi. Uhkaavat karkotukset takaisin suden suuhun muistuttavat kovasti tilanteita, jotka ovat herättäneet vilkasta keskustelua Suomessakin.

Jos hyvät ainekset olisi käsikirjoituksessa saatu hallitummin tasapainoon, Beledweynen etsivä voisi olla merkkiteos.

Beledweynen etsivä, TV1 su klo 21.50 ja Yle Areena. (K16)