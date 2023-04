Ville Monosen vetämissä ohjelmissa eri kielet tulevat tutuiksi leikin kautta. Mutta millä perusteella kielet on valittu?

Lapsi tajuaa jo hyvin pienenä, jos ympärillä puhutaan muutakin kuin hänen äidinkieltään. Tähän potentiaaliin on herätty Pikku Kakkosen uudessa Kielimatkaajat-sarjassa.

Ville Monosen vetämissä ohjelmissa kielet tulevat tutuiksi leikin kautta. Introssa Mononen sanoo, että kielet ”kuulostavat erilaisilta, ja ne tuntuvat suussa erilaisilta”. Hauskasti tiivistetty.

Kussakin jaksossa opitaan yhtä kieltä sana kerrallaan, ja sarja alkaa ruotsin kielestä. Ensin lapset laitetaan kielisuihkukoneeseen, jolla matka alkaa.

Studiossa on aina kolme lasta kerrallaan. Ruotsia opetellaan kauppaleikissä, saksan kanssa lähdetään leirille, ranskaa käytetään lehden toimituksessa ja niin edelleen. Mononen on kokenut vetäjä ja lapsia naurattaa, mikä on aina pääasia.

Pikkukakkosikäiset eivät välttämättä osaa vielä kaikkia suomenkaan äänteitä, varsinkaan ärrää, mutta se ei haittaa. Opettajina saavat toimia kaksikieliset lapset, jotka antavat hienosti mallia juuri ääntämyksestä.

Sieltä ne tulevat ranskan kielen nasaalit ja kiinan kielen toonit kuin itsestään. Hyödyllistä aikuisillekin!

Areenasta löytyy myös opettajalasten henkilökuvia sekä kunkin kielen musiikkivideot.

Sarjan idea on suorastaan kipeän ajankohtainen, sillä englannin kielen ylivalta jyrää kouluissa, ja yhä harvempi valitsee muita vaihtoehtoja pitkiksi kieliksi. Se on todella sääli, sillä englannin oppii joka tapauksessa, niitä muita ei niinkään.

Sitäkin tärkeämpää lapselle on ylipäätään ymmärtää, että maailma on täynnä kieliä ja omillakin kavereilla voi olla toinen äidinkieli.

Sen takia ihmetyttää, miksei sarjaan ole valittu esimerkiksi arabiaa, somaliaa tai farsia. Ne voivat olla juuri niitä kieliä, joita yksikieliset lapset kuulevat arjessaan.

Toivottavasti sarjaan on tulossa jatkoa, ja maailma avartuu vielä lisää.

Pikku Kakkonen: Kielimatkaajat, TV2 ma klo 17.00 ja Yle Areena.