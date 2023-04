1960-luvulla suomalaisen arjen palatsit rakentuivat jykevälle ja ehdottomalle betonille.

Julkiset betonirakennelmat mielletään usein sieluttomiksi harmaiksi laatikoiksi, joihin ei synny minkäänlaista tunnesidettä. Siihen on syynsä.

”Minimalistisessa betoniarkkitehtuurissa ei ole välitöntä visuaalista mielihyvää tuottavaa efektiä, kuten esimerkiksi joissain jugendin koristeaiheissa on”, Arkkitehtuurimuseon Petteri Kummala toteaa Mikaela Weurlanderin Rehellisesti ruma betoni -dokumentissa (2022).

Terminä betonibrutalismi ei tarkoita rakennuksen brutaaliutta vaan sen ehdottomuutta ja rehellisyyttä. Rakennustapa ei peitä mitään vaan jättää kantavat rakenteensa esille.

Se on myös vaativa rakennustapa, koska valubetoniin tulee helposti virheitä. Valun onnistuessa seinät ovat kuitenkin kerralla valmiit, ja ne jäävät näkyviin sellaisenaan, koska brutalismissa sisältö on julkisivua tärkeämpi.

Valokuvaaja Otso Reunanen taltioi Gadolinian vielä ennen sen purkamista.

Suomessa 1960-luku oli julkisen rakentamisen aikaa. Tuolloin maahamme nousi kirjastoja, teattereita, oppilaitoksia ja seurakuntatiloja. Tasavaltalaisen arjen palatsit rakennettiin betonille ja varsinkin tuon ajan kirkollisia rakennuksia voidaan pitää suomalaisen betonirakentamisen erityispiirteenä.

Asiaansa huolella paneutuvan Rehellisesti ruma betoni -dokumentin keskiössä on Åbo Akademin vanha fysiikan ja kemian rakennus Gadolinia. Rakennukseen astellaan sisään heti dokumentin alussa, ja tarinan edetessä rakennusta ryhdytään pala palalta purkamaan.

Woldemar Baeckmanin ja Helmer Löfströmin suunnittelema rakennuskokonaisuus valmistui vuonna 1969, ja sen kerrotaan nyt tulleen käyttöikänsä päähän. Rakennuksessa on sisäilmaongelmia, sen huonekorkeus on nykystandardien mukaan matala eikä se enää vastaa niitä tarpeita, joita sen käyttäjillä on. Uuden rakennuksen rakentaminen vanhan tilalle on nähty kannattavammaksi kuin vanhan täydellinen korjaaminen.

Weurlanderin dokumentin futuristinen musiikki korostaa rakennusajan tulevaisuudenuskoa ja luo huumaavaa unenomaisuutta rakennusten jykeviin ja tyhjiin sisätiloihin. Tyhjyyteen on kuitenkin syynsä. Tulevaisuudenuskoiset rakentajat eivät tienneet vielä paljoakaan siitä, miten betoni käyttäytyisi vanhetessaan.

Dokumentissa nähtävä Pallivahan kirkko on tästä hyvä esimerkki. Pahoista vaurioita ja sisäilmaongelmista kärsivästä rakennuskokonaisuudesta pitäisi peruskorjata 91 prosenttia, jos se haluttaisiin säilyttää. Niinpä kirkko on päätynyt Gadolinian tavoin purkulistalle.

Tietokirjailija Mikko Laaksonen antaa dokumentissa esimerkin siitä, miten brutalismi korosti sisustaa enemmän kuin ulkokuorta. Gadolinian ruokasalissa istuessa ikkunoista avautui näkymä Turun tuomiokirkolle ja Åbo Akademin kirjastolle. Olen itse istunut monet kerrat samojen ikkunoiden ääressä. Opiskelijalounaan lämmin ruoka oli syötävä heti ja salaatti piti jättää viimeiseksi, koska maisemaikkunoista käynyt veto jäähdytti ruuan välittömästi.

Tulenko siis kaipaamaan tuota katoavaa, ehdotonta ja rehellistä betonikuutiota? Vaikea sanoa.

Rehellisesti ruma betoni, Fem klo 18.30 ja Yle Areena.