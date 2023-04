Maïwennin käsikirjoittama ja ohjaama Jeanne du Barry kertoo Ranskan kuningas Ludvig XV:stä.

Tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlien avauselokuva on julkistettu. Se on ranskalaisen käsikirjoittaja-ohjaaja-näyttelijä Maïwennin (Maïwenn Le Besco) uutuus, historiallinen draama Jeanne du Barry.

Elokuva kertoo Ranskaa vuodesta 1715 kuolemaansa asti hallinneesta kuningas Ludwig XV:stä sekä työläisnainen Jeanne Bécusta, joka nousee määrätietoisesti kuninkaan suosikiksi ja rakastajattareksi. Depp esittää elokuvassa Ludvig XV:tä ja Maïwenn Jeannea.

Elokuva on ranskankielinen joten amerikkalainen Depp puhuu siinä myös ranskaa. Muissa rooleissa nähdään esimerkiksi Benjamin Lavernhe ja Melvil Poupaud.

Jeanne du Barrya voi pitää Deppille eräänlaisena ”paluuelokuvana”. Hänen Hollywood-tähden asemansa kärsi valtavaksi mediaspektaakkeliksi paisuneiden oikeusjuttujen vuoksi, joita Depp kävi entistä puolisoaan Amber Heardia vastaan. Ex-pari syytti toisiaan kunnianloukkauksesta, herjauksesta ja parisuhdeväkivallasta.

Oikeustaistojen aikana Depp menetti esimerkiksi rahakkaat roolinsa Pirates Of The Caribbean -elokuvasarjassa ja Harry Potter -maailmaan sijoittuvassa Ihmeotukset-elokuvasarjassa.

Viime vuoden kesällä oikeus määräsi molemmat maksamaan toisilleen korvauksia kunnianloukkauksesta. Joulukuussa Deppin ja Heardin kerrottiin päässeen keskinäiseen sopimukseen.

Cannesin elokuvajuhlat alkavat 16. toukokuuta. Aiemmin on kerrottu, että festivaalilla tullaan näkemään Martin Scorsesen uusin ohjaus Killers of the Flower Moon sekä uusi Indiana Jones -seikkailuelokuva Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Festivaalin koko ohjelmisto julkaistaan ensi viikon torstaina.