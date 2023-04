Uuden Pieni merenneito -elokuvan laulujen sanoja on muutettu nykyaikaan sopiviksi

Laulujen alkuperäisistä sanoista saattaa välittyä suostumuksen vähättelyä ja naisen vaientamista, lauluntekijä sanoo.

Disneyn Pieni merenneito -elokuvan uuden version kappaleissa kuullaan muutoksia sanoituksissa.

Uusi, näytelty Pieni merenneito saapuu elokuvateattereihin toukokuussa. Alkuperäinen animaatioelokuva ilmestyi vuonna 1989.

Alkuperäiset kappaleet säveltänyt Alan Menken kertoo sanoitusten muutoksista Vanity Fair -lehden haastattelussa. Menken on uudistanut kappaleita yhteistyössä muun muassa Vaiana- ja Encanto -elokuvien musiikista tunnetun lauluntekijä Lin-Manuel Mirandan kanssa.

Sanoituksia on muutettu nykyajan henkeen sopiviksi kappaleissa Kiss the Girl (Suudelkaa) ja Poor Unfortunate Souls (Surkeat sielut).

Kiss the Girl -kappaleessa prinssi Erikiä kannustetaan suutelemaan merenneito Arielia. Sanoitukset voidaan tulkita painostaviksi ja vihjaavan siihen, että miehen kuuluisi suudella naista ilman suostumusta.

Alkuperäisen laulun suomenkieliset sanat kuuluvat:

”Suutele vaan katso häntä silmihin / Ehkä hän myös tahtookin, ryhdy poika jo toimeen / No nyt jo uskokaa, ei nyt sanaakaan, heti nyt suudelkaa.”

Poor Unfortunate Souls -kappaleessa merinoita Ursula houkuttelee Arielin luopumaan äänestään saadakseen jalat, jotta hän pääsee maalle tapaamaan prinssi Erikiä.

Menkenin mukaan laulun sanat ”saattavat saada nuoret tytöt tuntemaan, etteivät he saisi puhua puolestaan, vaikka Ursula selvästi manipuloi Arielia luopumaan äänestään.”

Surkeat sielut -lyriikoissa lauletaan:

”Tuolla maalla miehet tahtoo naisen aivan hiljaisen / Ja tämän tiedon jälkeen juttu selvä on / No niin! Siis keskustelusta ei miehet tykkää / Ja herrasmiehetkin sen välttää ain / Herrat häntä metsästää, joka aivan mykäks jää / Siis jos on hiljaa, miehen kyllä saat.”

Uusittuja laulujen sanoja ei ole vielä julkistettu. Alkuperäiset englanninkieliset sanoitukset teki Howard Ashman (1950–1991). Uudessa elokuvassa kuullaan myös täysin uusia kappaleita.

Näyttelijä-laulaja Halle Baileyn tähdittämä ja Rob Marshallin ohjaama Pieni merenneito saa ensi-iltansa 26. toukokuuta Suomessa ja maailmalla.

Disney on tehnyt aiemminkin muutoksia vanhojen elokuviensa moderneihin versioihin. Esimerkiksi vuonna 2019 ilmestyneissä Aladdin- ja Leijonakuningas -elokuvissa oli uusittu laulujen sanoituksia.