Uusia Tähtien sota -elokuvia on tekeillä jopa kolme.

Tähtien sota -universumi laajenee jälleen, tuotantoyhtiö Lucasfilmin johtaja Kathleen Kennedy kertoi perjantaina Star Wars Celebration -fanitapahtumassa Lontoossa.

Tällä hetkellä tuotannossa on jopa kolme uutta Tähtien sota -elokuvaa, joista ensimmäisen ohjaa pakistanilainen Sharmeen Obaid-Chinoy.

Obaid-Chinoy on ensimmäinen nainen ja ei-valkoinen ihminen, joka ohjaa Tähtien sota -elokuvan. Käsikirjoituksesta vastaa Steven Knight ja pääosassa nähdään edellisestä trilogiasta tuttu Daisy Ridley.

Elokuvan tarina jatkaa siitä, mihin vuonna 2019 ilmestynyt Star Wars: The Rise of Skywalker jäi. Projektin valmistumis- tai julkaisuaikaa ei ilmoitettu tapahtumassa.

Daisy Ridley (oik.) palaa Tähtien sota -universumiin. Kuva elokuvasta Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

Elokuvalehti Deadline hiiskui Obaid-Chinoyn ohjaajapestistä jo viime lokakuussa, jolloin uusi Tähtien sota oli vielä ”salainen” projekti. Tuolloin käsikirjoittajan kerrottiin olevan Damon Lindelof, mutta Variety-lehden mukaan hän lähti tuotannosta helmikuussa ja tilalle otettiin Knight.

Tähtien sota -tuotannoissa on ollut viime vuosina tuulista. Uusien projektien aihioita ja tekijöitä on tullut ja mennyt: vuonna 2020 Kennedy ilmoitti, että Patty Jenkins ohjaa Star Wars: Rogue Squadron -nimisen elokuvan, joka ilmestyisi joulukuussa 2023. Projekti seisoi vuosia, ja viime syyskuussa se hyllytettiin lopullisesti.

Samoin kävi nimeämättömälle Tähtien sota -elokuvalle, jonka tuottajaksi julkistettiin Marvel Studiosin johtaja Kevin Feige vuonna 2019. Varietyn lähteiden mukaan projekti hyllytettiin viime vuonna.

Obaid-Chinoyn ohjauksen lisäksi kahta tekeillä olevaa Tähtien sotaa ohjaavat James Mangold ja Dave Filoni. Mangold on ohjannut tulevan Indiana Jones -elokuvan ja Filoni on tuottanut Tähtien sotaan perustuvaa The Mandalorian -sarjaa.

Lisäksi tuotannossa on Disney+ -palveluun ensi vuonna tuleva sarja The Acolyte, jossa nähdään aiemmissa Tähtien sota -elokuvissa Chewbaccaa esittänyt suomalaisnäyttelijä Joonas Suotamo.

Suotamo ja sarjan muut tähdet julkistettiin perjantaina Star Wars Celebration -fanitapahtumassa, josta julkaistiin kuvia Tähtien sota -universumin virallisella Instagram-tilillä (Suotamo ensimmäisen kuvan oikeassa reunassa):