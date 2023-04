Yhdysvaltain tekijänoikeustoimisto perui taiteilijan oikeudet sarjakuvaan, kun tekoälyn käyttö paljastui.

Kris Kashtanova edessään tekijänoikeuskiistan keskiössä oleva sarjakuvakirja Zarya of the Dawn.

Yhdysvalloissa on meneillään jälleen yksi tekoälyyn liittyvä tekijänoikeuskiista.

Taiteilija, tekoälykonsultti Kris Kashtanova on menettänyt tekijänoikeudet tekoälyn avulla tekemänsä sarjakuvaan Zarya of the Dawn.

Kashtanova sai tekijänoikeudet sarjakuvaansa viime syyskuussa, mutta helmikuussa Yhdysvaltain tekijänoikeustoimisto perui päätöksensä ja vei Kashtanovan oikeudet teoksen kuviin. Sarjakuvan tarinan ja sommittelun hän sai pitää nimissään.

Reutersin mukaan Kashtanova on ensimmäinen henkilö, joka on Yhdysvalloissa menettänyt tekijänoikeutensa tekoälyn avulla luotuun sisältöön. Kashtanova asianajajineen pyrkii pyörtämään päätöksen.

Tekijänoikeustoimiston mukaan sarjakuvan kuvat eivät ole ihmisen tekemiä. Kashtanova käytti kuvien luomiseen Midjourney-nimistä tekoälytyökalua, mistä hän on kertonut muun muassa sosiaalisen median kanavissaan. Tekijänoikeustoimiston mukaan Kashtanova ei ilmaissut asiaa selkeästi tekijänoikeus­hakemuksessaan viime syyskuussa.

Maaliskuussa tekijänoikeustoimisto julkaisi ohjeistuksen, jonka mukaan tekijän­oikeus­hakemuksessa on kerrottava selkeästi, mikäli teoksen toteuttamisessa on hyödynnetty tekoälyä.

Ohjeistuksessa huomautetaan, että yleisimpien tekoälypalvelujen avulla tehdyille tuotoksille ei todennäköisesti myönnetä tekijänoikeuksia ja että ”ihmisen luovan kontrollin määrä ratkaisee”.

Tekoäly-yhtiöt ja luovan alan ihmiset ovat olleet ennenkin käräjillä etenkin Yhdysvalloissa. Joidenkin tekoäly-yhtiöiden mukaan tekijänoikeudet kuuluvat heille, kun taas monet taiteilijat ja sisällöntuottajat sekä -omistajat ajattelevat toisin.

Taiteilijoiden mukaan tekoäly on rikkonut tekijänoikeuksia jo lähtökuopistaan. Tekoäly ammentaa tuotoksiinsa internetin tarjontaa, jonka seassa on tekijänoikeudella suojattua sisältöä. Näin suojattu sisältö voi päätyä osaksi lukemattomia tekoälyteoksia ilman minkäänlaista sääntelyä.

Tekoäly on osoittautunut ongelmalliseksi myös valokuvaamisessa. Yhdysvaltalais­valokuvaaja Jos Avery tunnusti hiljattain, että hänen Instagramissa julkaisemat valokuvat olivat täysin tekoälyn tuotosta.

Kashtanovan lailla Avery käytti kuvien tekoon Midjourney-työkalua. Kuvien teko ja niiden julkaisu alkoi kokeiluna, kun Avery halusi nähdä, menisivätkö kuvat täydestä Instagram-yleisölle.

No meniväthän ne. Perään tuli kysymyksiä siitä, millaista kameraa ja linssiä Avery käyttää työssään.

Josh Averyn tekoälyllä tekemä ”valokuva”.

”Kerroin heille käyttäväni kalustoa, jota käytän oikeasti valokuvatessani tai kalustoa, jota olin kirjoittanut tekoälyn käskyihin”, hän kertoo uutistoimisto AFP:lle.

Hän myöntää vastauksiensa olleen harhaanjohtavia. Instagram-seuraajia tuli kuitenkin vain lisää.

Pian paineet kasvoivat liian koviksi, ja Avery ei meinannut saada unta öisin.

Lopulta hän myönsi kuviensa alkuperän. Nykyään hänen Instagram-tilinsä profiilissa lukee, että kuvat on tehty tekoälyllä.

Avery sai jonkin verran suuttumusta osakseen, mutta suurelta osin reaktio totuuteen oli positiivinen. Averyllä on tällä hetkellä yli 40 0000 Instagram-seuraajaa.