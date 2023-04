Ann-Helén Laestadiuksen palkittuun romaaniin perustuvan Netflix-elokuvan odotetaan tulevan ensi-iltaan ensi vuonna.

Netflix on aloittanut saamelaisten poronhoitajien elämäntavasta kertovan elokuvan kuvaukset Kiirunan kunnassa Pohjois-Ruotsissa. Ann-Helén Laestadiuksen romaaniin Varkaus (suom. Laura Kulmala, S&S, 2002) perustuvan elokuvan odotetaan tulevan ensi-iltaan ensi vuonna. Asiasta uutisoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ohjaaja Elle-Márjá Eiralle oli olennaista löytää elokuvan päärooleihin näyttelijät, joille pohjoinen elämäntapa on tuttu.

”Minulle on tärkeää, että heillä on yhteys poronhoitoon. Minun ei tarvitse opettaa heille, miten ajetaan moottorikelkalla tai mitä sanoja poronhoidossa käytetään", sanoo Eira.

Helsingin Sanominen kirja-arviossa Arla Kanerva kirjoittaa, että Laestadiuksen romaani on huikaisevan jännittävä ja avaa lukijan eteen kokonaisen maailman ja lisäksi saamelaisyhteisön nykypäivän takana vaikuttavaa historiaa.

Ruotsinsaamelaisen Laestadiuksen Varkaus-romaanin pääosassa on nuori tyttö nimeltä Elsa. Tapahtumien käynnistyessä hän on yhdeksänvuotias ja näkee omin silmin, kuinka vieras mies tappaa yhden hänen poroistaan.

Elokuvan pääosan näyttelevällä Elin Oskalilla on samanlainen tausta kuin romaanin Elsalla: molemmat ovat poronhoitajia. Sama pätee suurimpaan osaan elokuvan näyttelijöistä sekä ohjaaja Elle-Márjá Eiraan ja useisiin muihin tuotantoon osallistuneisiin.

”Kasvoin poronhoidon parissa ja olen itse poronomistaja, joten tämä tarina on hyvin lähellä minua ja sydäntäni”, ohjaaja Eira sanoo.

Saamelaisille on tärkeää kertoa oma tarinansa, sillä usein ulkopuoliset ovat tulkinneet ja esittäneet tarinoita heistä.

Varkaus-romaanissa ja tulevassa elokuvassa kerrotaan, mitä pohjoisessa todella tapahtuu. Poroja varastetaan ja tapetaan kylmäverisesti, eivätkä nämä rikokset tunnu kiinnostavan poliisia. Saamelaisten ja muiden asukkaiden väliset jännitteet voivat olla peräisin sukupolvien takaa.

”On erittäin tärkeää, että saamelaiset pääsevät itse kertomaan tarinansa. Meidän on näytettävä maailmamme ja se, millainen se on – ainoa oikea tapa on, että saamelaiset tekevät sen itse", pääroolin näyttelevä Oskal sanoo.

