Ennen Dylan-elokuvaa Timothée Chalamet’n ääntä kuullaan jo joulukuussa musikaalielokuvassa Wonka.

Hollywood-tähti Timothée Chalamet laulaa itse Bob Dylanista kertovassa elokuvassa, joiden kuvausten on määrä alkaa elokuussa, kertoo ohjaaja James Mangold The Hollywood Reporterille.

A Complete Unknown -niminen elokuva perustuu kirjailija Elijah Waldin kirjaan Dylan Goes Electric, ja sen käsikirjoituksen on kirjoittanut Jay Cocks.

"Se on uskomatonta aikaa amerikkalaisessa kulttuurissa ja hieno tarina 19-vuotiaasta Bob Dylanista, joka tulee New Yorkiin noin kaksi dollaria taskussaan ja josta tulee maailmanlaajuinen sensaatio kolmessa vuodessa", ohjaaja Mangold kertoo juonesta.

Bob Dylanin lisäksi elokuvassa nähdään myös Woody Guthrien, Pete Seegerin ja Joan Baezin kaltaisia tähtiä.

Timothée Chalamet ja Taylor Russell Bones And All- elokuvassa.

Chalamet nousi hetkessä sensaatioksi 22-vuotiaana, kun hän esitti toisen pääosan Luca Guadagninon Call Me by Your Name -elokuvassa (2017). Hän sai roolistaan myös Oscar-ehdokkuuden.

Sen jälkeen Chalamet on nähty päärooleissa muun muassa tieteis­seikkailu­elokuvassa Dyyni (2021) ja kannibaaleista kertovassa romanttisessa kauhuelokuvassa Bones And All (2022).

Ennen Dylan-elokuvaa ranskalais-yhdysvaltalaisen Chalamet’n ääntä kuullaan jo joulukuussa musikaalielokuvassa Wonka, jossa hän esittää Villi Vonkan pääroolin. Näyttelijä tekee elokuvassa myös tanssikohtauksia.

Musikaali perustuu Roald Dahlin klassikkoteokseen Jali ja suklaatehdas. Juoni keskittyy nuoreen Villi Vonkaan ja hänen seikkailuihinsa ennen maailman kuuluisimman suklaatehtaan avaamista.