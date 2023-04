Tutusta rockballadista on poistettu Moskovassa kävelyä kuvaavat sanat ja tilalle on kirjoitettu säe, joka osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle.

Saksalainen rockbändi Scorpions ei halua enää laulaa ikonista Wind of Change -kappalettaan samalla tavalla kuin tähän asti, kertoo Der Spiegel.

Tutusta laulusta on poistettu Moskovassa kävelyä kuvaavat sanat ja tilalle on kirjoitettu säe Ukrainan kunniaksi. Yli 30 vuoden ajan kappaleessa laulettiin I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change. Nyt sama kohta kuuluu: Now listen to my heart, it says Ukraina.

"Ukrainan sodan alkamisen jälkeen kysyimme itseltämme, voimmeko enää esittää kappaletta. Nyt se osoittaa solidaarisuuttamme Ukrainaa kohtaan sen sijaan, että romantisoisimme Venäjää kuten ennen”, Scorpionsin keulahahmo Klaus Meine sanoo.

Vuonna 1991 ilmestynyt Wind of Change kirjoitettiin perestroikan aikaan ja se ilmaisi toivoa idän ja lännen välisestä rauhasta.

Hitin kirjoittanut Meine on monissa haastatteluissa kertonut saaneensa idean kappaleeseen bändin esiintyessä Moskovan rauhanfestivaalilla elokuussa 1989. Tuolloin tuntui siltä, että kylmä sota oli päättymässä ja musiikki yhdisti kansoja.

”Idea tuli minulle Neuvostoliitossa, kun istuin eräänä kesäyönä Gorkin puistossa ja katselin Moskova-jokea. Laulu oli henkilökohtainen arvioni siitä, mitä maailmassa oli tapahtunut niinä vuosina”, Meine muisteli saksalaisen Rocks-lehden haastattelussa vuonna 2014.

Heti helmikuun 2022 jälkeen Scorpions perui kaikki suunnitellut konserttinsa Venäjällä.

”En näe meitä enää esiintymässä Venäjällä", Meine sanoi tuolloin.

"En ainakaan lähitulevaisuudessa. Se on surullista. Mutta johtopäätökset on tehtävä todellisuudesta."