Ylen lastensisältöjen uuden päällikön tausta on häröily­kanava Moon TV:llä – Kohut yhdistävät, Markku Mastomäki toteaa

Markku Mastomäki kaipaa televisioon tuoreita havaintoja siitä, millaista on lapsiperheen elämä 2020-luvun Suomessa.

”Haaveissani on laajentaa lastenohjelmia koko perheen katseluun. Sitä on Ylessä tehty tosi vähän viime vuosina”, Markku Mastomäki sanoo.

Kun Markku Mastomäki aloitti viime syksynä Ylen lastensisältöjen päällikkönä, hän sai huomata olevansa tekemisissä tarkan ja intohimoisen yleisön kanssa. Palautetta nimittäin tulee ja paljon.

Esimerkiksi joulun tienoilla syntyi pienehkö haloo Pikku Kakkosen ohjelmasta, jossa Nalle oli sytyttänyt tähtisädetikun – sisätiloissa!

”Olen ollut hieman yllättynyt kohuista. Mutta totta kai suhtaudun niihin vakavuudella”, hän vakuuttaa.

Yleisöpalaute pienine kohuineen kertoo tietysti siitä, miten tärkeä osa Ylen lastenohjelmilla on kotimaisessa lastenkulttuurissa. Mastomäki sanoo tiedostavansa perinteet mutta pyrkivänsä tuomaan lastensisältöihin myös uusia tuulia.

Sosiaalisesta mediasta innostuneena hän on esimerkiksi pohtinut, voisiko lyhyitä somevideoita hyödyntää uudella tavalla tarinankerronnassa.

”Aasiassa tehdään paljon Tiktok-sarjoja, ja ne ovat todella suosittuja. Ajatuksenani on, että alkaisimme rakentaa telkkariin ja Areenaan hahmoja ja miljöitä, joissa käytettäisiin hyödyksi lyhytvideoita. Olisi tyypiteltyjä hahmoja, ja tilanteita, joista lähtisi rakentamaan pidemmälle.”

Haussa on myös tuoreita havaintoja siitä, millaista on lapsiperheen elämä 2020-luvun Suomessa.

”Semmoisia kirjoittajia kun löytyisi, niin hyvin mielellämme keskustelisimme asiasta lisää.”

Mielessä on siis koko perheen animaatio, josta voisi kehittää pitkäikäisen sarjan, Mastomäki tarkentaa.

”Haaveissani on laajentaa lastenohjelmia koko perheen katseluun. Sitä on Ylessä tehty tosi vähän viime vuosina.”

Erityisesti alakouluikäisille Ylen pitäisi pystyä tarjoamaan enemmän, Mastomäki sanoo.

”Alle kouluikäiset me tavoitamme hyvin, mutta homma vaikeutuu, kun tullaan ikään, jossa omat kännykät, some ja pelaaminen tulevat samoille markkinoille.”

Samaan aikaan pitäisi ottaa huomioon perheitä perustavat toisen polven diginatiivit, joiden suhde lastenohjelmiin on erilainen.

Somessa on tietysti oltava, mutta Mastomäen mukaan Ylessä satsataan nyt pääasiassa suomenkielisiin tarinoihin lapsille ja koululaisille suunnattuun fiktioon.

”Yleisradioyhtiölle koululaisdraama sopii paremmin, ei me aleta pelejä tekemään.”

Kotimaisuus ja Suomesta kertovat tarinat ovat Mastomäen mielestä Ylen lastensisältöjen suurin vahvuus. Sitten ovat tietysti Pikku Kakkosen kaltaiset tunnetut brändit, jotka kestävät sukupolvelta toiselle.

Myös turvallisuutta arvostetaan.

”Turvallisuus on tärkeää, olematta kuitenkaan tylsää. Esimerkiksi kaikissa kansainvälisissä hankinnoissa olemme tosi tarkkoja siitä, että lastenohjelmat ovat turvallisia. Meillä on tietyt periaatteet, joiden kautta valintoja tehdään, kuten esimerkiksi se, ettei ongelmia ratkota väkivallalla.”

Pikku Kakkosen tekemistä Mastomäki pitää kunnia-asiana. Vaikka se tavoittaakin kohderyhmänsä edelleen hyvin, maailma ympärillä muuttuu. Lapsiperheissä Pikku Kakkonen on perinteisesti ollut eräänlainen arjen rytmittäjä. Se merkitys on ehkä vähitellen suoratoistopalveluiden myötä haihtumassa, Mastomäki sanoo.

”Mutta uskon, että edelleen on tarve kuratoidulle ohjelmakokonaisuudelle. Pikku Kakkosen kooste on Ryhmä Haun jälkeen toisiksi suosituin lastenohjelma Areenassa. Se on hyvä merkki. Pitää vain miettiä, miten Pikku Kakkosta saadaan tarjoiltua jatkossa.”

Mastomäen mukaan yksi mahdollisuus voisi olla siirtyminen kohti osallistavuutta ja suoria lähetyksiä.

Mastomäki on työskennellyt Ylellä 18 vuotta. Ennen siirtymistään lastensisältöjen päälliköksi hän toimi nuorten- ja viihdesisältöjen parissa toimittaja-ohjaajana, tuottajana, vastaavana tuottajana ja tilaajana.

Ylelle hän päätyi legendaarisesta Moon TV:stä lyhyen Maikkari-jakson jälkeen.

”Olin Moon TV:n pitkäaikaisin työntekijä. Aloitin leikkaajana 1998 ja lähdin pois puoli vuotta ennen konkurssia ohjelmapäällikkönä.”

Luulisi, että lastensisällöt ja populaari- ja kaupunkikulttuuriin sekä yleiseen sekoiluun keskittynyt Moon TV eivät voisi olla kauempana toisistaan. Mastomäen mielestä ne ovat kuitenkin olleet uralla osa loogista jatkumoa.

Paljon on samaakin. Mainittu Nalle ja tähtisädetikku -tapaus palautti mieleen Moon TV -ajat.

”Kun minulle soitettiin Nallesta ja tähtisädetikusta, tuli flashback vuosien takaa, kun Iltalehden toimittaja soitti ja kysyi mielipidettä siihen, että Wallu Valpio oli jossain gaalassa ottanut vehkeen esiin.”

