Stranger Things -hittisarjasta on tekeillä animaatio

Stranger Things -hittisarjaan pohjautuvan animaation on luonut yhdysvaltalainen animaattori Eric Robles yhdessä alkuperäissarjan tekijöiden kanssa.

Max (Sadie Sink, vas.), Will (Noah Schnapp), Eleven (Millie Bobby Brown), Michael (William Wolfhard) ja Lucas (Caleb McLaughlin) joutuvat taistelemaan pahoja voimia vastaan Stranger Things -sarjassa. Kuva sarjan kolmannelta kaudelta.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisee hittisarja Stranger Thingsiin pohjautuvan animaatiosarjan, kertoo elokuvamedia Variety.

Vuonna 2016 käynnistynyt Stranger Things -tv-sarja kertoo pikkukaupungin lasten kaveriporukasta, joka joutuu yliluonnollisten voimien ja salaliittojen äärelle. 1980-luvun nostalgia on ollut olennainen osa scifi-kauhusarjan suosiota. Sarjan neljäs tuotantokausi oli vuonna 2022 Netflixin englanninkielisten sarjojen katsotuin.

Sarjan luojat Matt ja Ross Duffer kertoivat kesäkuussa 2022, että tuleva viides kausi on sarjan viimeinen. Dufferit paljastivat Happy Sad Confused -podcastin haastattelussa lisäksi, että Stranger Thingsistä on tekeillä spin-off, joka on ”tuhatprosenttisesti erilainen” alkuperäiseen verrattuna.

Netflix ei toistaiseksi ole kertonut uudesta animaatiosarjasta juuri muuta kuin että sellainen on tekeillä.

Animaatiosarjan on luonut yhdysvaltalainen animaattori Eric Robles yhdessä Flying Bark Productions -tuotantoyhtiön, Dufferin veljesten sekä Stranger Thingsin ohjaajina toimineen 21 Laps -tuotantoyhtiön Shawn Lewyn ja Dan Cohenin kanssa.

Dufferin veljekset kertoivat tiedotteessaan haaveilleensa alkuperäissarjaansa pohjautuvat animaatiosarjan tekemisestä pitkään. He varttuivat katsellen piirrettyjä lauantaiaamuisin ja haluavat jatkaa samaa perinnettä Stranger Thingsiin pohjautuvalla animaatiollaan.