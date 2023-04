Romanttisessa tieteiskomediassa pohditaan, onko päätyminen aikasilmukkaan ihastuksen kanssa siunaus vai kirous.

Nyles (Andy Samberg) on elänyt saman juhlapäivän niin useasti, että hän osaa häävieraiden tanssiliikkeet ulkoa.

Palm Springs ★★★

Kun tietty ajanjakso toistuu tieteisfiktiossa toistumasta päästyään, vakiintunein suomenkielinen termi tälle taitaa olla ”aikasilmukka”. Omaan korvaani "aikaluuppi" on sanana kuvaavampi, sillä se vie ajatukset kohti audioluuppia, siis ääninauhaa, jonka alku ja loppu on teipattu yhteen.

Toisaalta ”aikasilmukan” synnyttämä ensimmäinen mielikuva, hirttosilmukka, on osuva: aikajanan pätkälle jumittuneen roolihenkilön mieleen tulee usein päättää päivänsä.

Itsemurhaa on yrittänyt myös Nyles (Andy Samberg), joka tavataan komediassa Palm Springs. Kuolema ei kuitenkaan tuonut vapahdusta, sillä sekä se että nukahtaminen palauttavat Nylesin toistuvasti aamuun ennen hänen seurustelukumppaninsa Mistyn (Meredith Hagner) kaverin häitä.

Max Barbakowin ohjaamassa ja Andy Siaran käsikirjoittamassa elokuvassa omaperäistä on se, että jo neljännen minuutin kohdalla Nyles on aikaluuppijumin aiheuttamassa hälläväliä-mielentilassa: vihkiäisissä hän särpii olutta purkista pukeutuneena havaijipaitaan ja shortseihin.

Hääjuhlassa Nyles pelastaa tilanteen, kun morsiamen isosiskoa Sarahia (Cristin Milioti) uhkaa joutuminen puheen pitäjäksi. Pari siirtyy syrjemmälle kuhertelemaan, ja pian aikaluupin vangiksi jää myös Sarah.

Päänäyttelijöistä selvästi sielukkaampi Cristin Milioti näyttelee morsiamen sisarta Sarahia.

Päivän toistumisesta koituvien konstikkuuksien hupaisuudessa Palm Springs ei pääse läheskään samaan kuin Päiväni murmelina (1993), jota usein pidetään aikaluuppailun alkupisteenä.

Klassikolla on kuitenkin edeltäjänsä: idän uskontojen oppi uudelleensyntymästä (n. 500 eaa.), Hämärän rajamailla -sarjan jakso vuodelta 1959 ja lyhytelokuva 12.01 p.m. (1991). Sen tekijät haastoivat Päiväni murmelina -väen oikeuteen, mutta tuloksetta.

Lukuisista seuraajista on syytä mainita vauhtijännäri Juokse Lola! (1998), tieteissotailu Edge of Tomorrow (2014) sekä Oscarilla palkittu lyhytelokuva Two Distant Strangers (2020), joka käsittelee poliisiväkivaltaa.

Sitä mukaa kun aikaluuppia on käytetty uudelleen ja uudelleen, vaatimukset omaperäisten ideoiden löytämiselle ovat kasvaneet ja kasvaneet. Palm Springs on edeltäjiään reipasotteisempi seksin osalta, mutta jos tämä ei säväytä, ilahtumisen aiheita on rajallisesti.

Omaäänisimpänä aihelmana erottuu kysymys siitä, onko romanttista vai ahdistavaa päätyä ihastuksensa kanssa samaan aikaluuppiin. Pohdintaa keikauttaa mukavasti puolivälin juonenkäänne, mutta samaa yllätyksellisyyttä olisi kaivattu enemmänkin. Lopulta jää kaipailemaan myös lisää syvällisyyttä.

Perinteikäs pohjakysymys kuuluu: voiko toiston kehästä päästä ulos?

Jos ei voi, ”luuppi” on yhä sanana ylivertainen. Jos voi, ”silmukan” puolesta puhuu sen käyttötapa tietokoneohjelmoinnissa: toisto jatkuu, kunnes tietty ehto täyttyy ja siirrytään eteenpäin.