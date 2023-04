Brittikyselyn mukaan 90 prosenttia teattereiden työntekijöistä oli kokenut tai nähnyt yleisössä sopimatonta käyttäytymistä. Valtaosa sanoo asioiden olevan nyt huonommin kuin ennen koronapandemiaa.

Seksiä, virtsaamista, huutelua ja laulamista häiritsevän kovaan ääneen. Siinä muutama esimerkki yleisön häiriökäyttäytymisestä erilaisissa kulttuuritapahtumissa. Viime aikojen uutisointi antaa viitteitä siitä, että katsojien huono käytös olisi ainakin maailmalla jonkin verran lisääntynyt.

Viimeksi pääsiäisenä kerrottiin siitä, miten The Bodyguard -musikaalin loppuhuipennus jäi katsojilta näkemättä järjestyshäiriöiden vuoksi Britannian Manchesterissa. Esitys lopetettiin kymmenen minuuttia etuajassa, sillä katsomossa alettiin riidellä useamman katsojan seisoskeltua ja laulettua äänekkäästi esityksen aikana.

The Guardianin mukaan muistakin häiritsevistä tilanteista on raportoitu hiljattain esimerkiksi Bat Out of Hell- ja The Drifters Girl -musikaaleissa Lontoossa sekä Jersey Boys -musikaalin aikana Edinburghissa.

Lehden mukaan viime syksynä Lontoon kuninkaallinen ooppera antoi elinikäisen porttikiellon eräälle katsojalle, joka buuasi Alcina-oopperan lapsilaulajalle ensi-illassa.

On myös kerrottu pariskunnasta, joka on harrastanut seksiä koomikko Tom Houghtonin keikan aikana sekä katsojasta, joka on ottanut alastomasta näyttelijä James Nortonista kuvan A Little Life -esityksen aikana lontoolaisessa Harold Pinter -teatterissa. The Guardianin mukaan henkilö osoittautui papiksi, joka sittemmin myi valokuvat.

Lehden mukaan on täysin mahdollista, että Nortonin tapaus saattaa vauhdittaa käytäntöä, jossa katsojat joutuisivat sulkemaan kännykkänsä esitysten ajaksi lukolliseen laatikkoon.

”Minua ja kollegoitani on pahoinpidelty. Olemme keskeyttäneet tappeluita, estäneet ihmisiä virtsaamasta istuimelleen ja meille on huudettu”, kertoo The Guardianin haastattelema nimetön teatterityöntekijä.

Hänen mukaansa häiritseviä tilanteita tapahtuu viikoittain ja ne ovat yhä vakavampia.

”Ihmiset ovat yleensä hyvin humalassa ennen saapumistaan ja suhtautuvat esiintymiseen kuin keikkaan. Se aiheuttaa ristiriitoja muiden katsojien kanssa. Kun alkoholimäärät ovat suuret, asiat voivat kärjistyä nopeasti."

The Guardian kertoo media- ja viihdeteollisuuden työntekijöitä edustavan Bectu-järjestön hiljattain teettämästä tutkimuksesta, jonka mukaan 90 prosenttia teattereiden työntekijöistä oli kokenut tai nähnyt yleisössä sopimatonta käyttäytymistä. Sopimattomaan käytökseen lukeutuvat niin pahoinpitelyt, ilkivalta kuin rasistinen kielenkäyttökin.

70 prosenttia vastaajista sanoi asioiden olevan nyt huonommin kuin ennen koronapandemiaa. Selvityksen perusteella eniten katsojien huonolle käytökselle altistavat stand up-esitykset ja kuuluisien näyttelijöiden tähdittämät jukebox-musikaalit, joissa esitetään hittibiisejä.

Viitteitä tämänkaltaisen käyttäytymisen rantautumisesta Suomeen ei ole kuulunut. Esimerkiksi suurista musikaaleistaan tunnetussa Helsingin kaupunginteatterissa vastaava ilmiötä ei ole näkynyt. HKT:n esityksistä ei ole jouduttu poistamaan katsojia häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

”Meidän aulavahtimestariemme esihenkilön mukaan meillä ei ole havaittu yleisössä mitään poikkeuksellista häiriökäyttäytymistä pandemian jälkeen”, teatterin viestintäpäällikkö Kaisa Pelkonen kertoo.

Teatterin yleisöön mahtuu aina katsojia, jotka eivät ole sisäistäneet kännykkäetikettiä tai eivät välitä siitä. Vaikka puhelin osattaisiin sulkea tai laittaa äänettömälle, osa ottaa kännykällään silti kuvia tai videokuvaa kesken esityksen, vaikka se on kiellettyä. Näin kävi hiljattain eräässä HKT:n Fanny ja Alexander -esityksessä maaliskuussa, jolloin valvojan täytyi käydä huomauttamassa asiasta katsojalle.

Pelkosen mukaan puhelimien häiritsevää käyttöä on ollut heillä katsomossa silloin tällöin siitä lähtien, kun ihmisillä on ollut kännyköitä. Ylipäätään suomalainen yleisö käyttäytyy melko hillitysti, hän sanoo.

”Joskus takavuosina pikkujoulujen aikaan firmat saattoivat ostaa ison määrän lippuja ja yleisöön tuli sellaisiakin, jotka teatterin sijaan keskittyivät alkoholin nauttimiseen. Silloin tuli kuulemma eteen tilanteita, että osa jäi väliajan jälkeen palaamatta katsomoon.”

Pelkosen mukaan HKT:ssä tarjoilu loppuu samaan aikaan, kun esitys jatkuu. Tätä nykyä tyhjiä paikkoja ei juuri katsomoon väliajan jälkeen jää.

”Vaikuttaa siltä, että nykyään ne, jotka yleisöön tulevat, haluavat nauttia esityksestä”, Pelkonen sanoo.

”Kyllä musikaaleissa saa hyräillä mukana ja jammailla, tietysti niin ettei häiritse muita.”

Elokuvateatteri Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, ettei ole havainnut elokuvayleisön käyttäytymisessä mitään muutosta huonompaan pandemian jälkeen. Hänen mukaansa suuria häiritseviä ongelmia on hyvin harvoin.

”Suomalainen yleisö osaa mielestäni yleensä käyttäytyä elokuvissa hirmu hyvin. Joitakin yksittäisiä tapauksia tulee joskus, lähinnä sellaisia, että joku on käyttänyt kännykkää”, Wolf-Mannila kertoo.

Viime kesänä hämmennystä aiheutti Kätyrit-elokuva, josta tuli maailmalla suuri Tiktok-ilmiö.

”Siihen liittyi sellainen ilmiö, että katsojat pukeutuivat ja kesken elokuvan alkoivat taputtaa ja hurrata. Osa ihmisistä, jotka eivät tästä tienneet, kokivat sen häiritseväksi.”

Wolf-Mannilan mukaan heillä ei ole saleissa jatkuvaa valvontaa, vaan henkilökunta käy elokuvan aikana välillä kurkkaamassa, että salissa on kaikki hyvin.

Yli puolet brittiläisen Bectu-järjestön vastaajista toivoi työnantajilta parempaa juomapolitiikkaa eli rajoituksia. Yleisön vahvaa päihtymystä, kovaäänistä keskustelua ja huutelua esityksen aikana esiintyy etenkin komediaklubeilla.

”Keskustelu on nykyään paljon häiritsevämpää ja sitä on vaikeampi hallita. Vietimme kaksi vuotta katsellessamme toisimme näyttöjen läpi. Joidenkin ihmisten aivot luulevat edelleen olevansa näyttöruudun takana. Mutta me kaikki näemme ja kuulemme heidät nyt, ja haluaisimme heidän olevan hiljaa”, pitkän linjan stand up -koomikko Alexander Bennett kertoo.

Häiriökäyttäytymistä on todistettu myös klassisen musiikin konsertissa. Klassista musiikkia käsittelevän Slipped Disc -sivuston mukaan käyttäytymisetiketti on ollut hukassa jopa Amsterdamin kuuluisassa Concertgebouw-konserttitalossa maaliskuussa, jossa soitettiin Mahlerin sinfoniaa.

Esitys häiriintyi pahasti, kun etupenkissä istunut pariskunta ei jaksanut keskittyä musiikkiin, vaan huuteli, valokuvasi, keskusteli, nauroi ja taputti väärissä kohdissa.

Hämmennystä herätti se, että järjestäjät antoivat pariskunnan temmeltää vapaasti puuttumatta asiaan.