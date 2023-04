EO on viaton aasi, jonka etiikka on ihmisiä moitteettomampaa.

Draama

EO, ohjaus Jerzy Skolimowski. 88 min. K16. ★★★★

EO on elokuva aasista, jolle – yllätys – ei käy hyvin. Se on kokeellista elokuvaa, satu, joka on sekä poliittinen että raamatullinen. Tuntuu kuin se tulisi eri ajasta.

Suhteellisen harvinaisella 3:2-kuvasuhteella kuvattu värien, linssien ja erilaisten kuvaustyylien ilotulitus alkaa sirkuksesta, punaisen välkkyvalon alta. EO esiintyy siellä Kasandran kanssa. Kasandra on taiteilijanimi, naisen oikea nimi on Magda (Sandra Drzymalska).

EO on alusta loppuun asti kunnianosoitus Au hasard Balthazarille, Robert Bressonin monitulkintaiselle uskonnolliselle mestariteokselle vuodelta 1966. Bressonin aasin nimi oli Balthazar, ja ainoa hänelle lohtua antanut ihminen oli nimeltään Marie.

Marie ja Magda eli Maria, Jumalan äiti. Magda rakastaa EO:a, mutta joutuu luopumaan hänestä heti alun jälkeen, kun sirkus suljetaan. Alkaa odysseia, jossa vain tavalliseen aasinkiljuntaan kykenevä EO kohtaa niin ihmisten maailman hyvyyden kuin pahuuden. Paino vahvasti jälkimmäisellä.

Ei sillä, että ihmiset olisivat sinänsä julmia, he tekevät vain työtään (tai ovat täysidiootteja, niin kuin jalkapallohuligaanit). Mutta luomamme järjestelmä ja yhteiskunnan kaikkialle ulottuvat lonkerot, ne ovat julmia, myös ihmisiä mutta erityisesti eläimiä kohtaan.

Kristillisiä viittauksia on useita, mutta niin on holokaustiviittauksiakin. Tuotantoeläinten kohtalo lihateollisuudessa, EO:n sivullisuus ja ulkopuolisuus hevostallissa, EO:n kävely yöllisessä metsässä hylätyn juutalaisen hautausmaan ohi, kameran hetkellinen tarkentaminen hepreankieliseen hautakiveen.

EO:n reissun päässä ei odota koti, vaikka hetkittäin tarina antaa uskoa, että se olisi kevyt seikkailu Disneyn tapaan. Tällaisten hetkien jälkeen tulee kuitenkin nopeasti herätys todellisuuteen – tai epätodellisuuteen, sillä osa otoksista on melkein toismaallisia, ja toiset kuvattu punaisen värifiltterin läpi. Verta kaikkialla.

EO kohtaa matkallaan myös kilttejä ihmisiä, kuten lapsia.

Skolimowski ei kuitenkaan ole yhtä pessimistinen kuin Bresson (Bresson tosin kuvasi omaa näkökulmaansa kirkasnäköisyydeksi), sillä elokuvassa on myös lohtua, ja EO tapaa useita kilttejä ihmisiä. Lapset rakastavat EO:a.

Välillä näemme, mitä EO näkee esimerkiksi kuorma-auton säleiköstä tai eläinkuljetusvaunun ikkunasta, välillä olemme käsivarakameralla tehdyssä EO:n näkövinkkelissä, välillä kamera kuvaa EO:n päätä niin läheltä, että kuvaan mahtuu käytännössä vain suuri musta silmä. Mitä sen takana tapahtuu?

Emme tiedä, EO pysyy salaisuutena, mutta osa kuvista viittaa siihen, että saatamme nähdä EO:n mielikuvituksen tai unet.

Ja kun ihmisiä olemme, tulkitsemme pakosti. Yksi tulkinta on, että EO:lla on vahva eettinen kompassi, paljon vahvempi kuin ihmisillä.

EO ei ole kaikissa kuvissa. Elokuvan loppupuolella show’n varastaa Isabelle Huppertin näyttelemä kreivitär. Hän on vastaanottamassa ehtoollista, tietenkin.

EO:n kohtaukset ovat usein unenomaisia, ja tavanomainen lineaarinen tarinankerronta on heitetty tahallaan romukoppaan. Se toimii pitkälle, mutta jotkut kuvat tuntuvat siltä, että ne on jätetty elokuvaan vain siksi, että ne näyttävät niin siisteiltä, että antaa olla, koska kikkailu on ollut niin hauskaa. Näin on esimerkiksi kuvassa, jossa dronekamera kääntyy samaan tahtiin tuulimyllyn lapojen kanssa.

Kaikkinensa EO on helpompi kuin esikuvansa Au hasard Balthazar muun muassa Paweł Mykietynin todella hienon, lähes metafyysisen musiikin takia, mutta sen lopetus on Bressoniakin synkempi.

Balthazar sai lopussa kuolla kuin Golgatalla, lampaiden ympäröimänä ja Schubertin pianosonaatin numero 20 soidessa. Hänelle annettiin armo. Nykymaailmassa sellainen ei ole mahdollista.

Näyttelijät Hola, Tako, Marietta, Ettore, Rocco ja Mela. Käsikirjoittajat ja tuottajat Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski. Kuvaaja Michał Dymek.