Jos on riittävän rikas, voi lippis päässä mennä minne tahansa – Succession käynnisti keskustelun rikkaiden muodista

Liian suurelle laukulle naureskelu draamasarja Successionissa kirvoitti kansainväliset mediat kirjoittamaan rikkaimman prosentin ”häivähdysvarallisuudesta”.

Draamasarja Successionin luoja Jesse Armstrong on nimennyt sarjan johtavaksi periaatteeksi on totuudenmukaisuuden. Mediamogulin perheen valtataistelusta kertovassa sarjassa Armstrong on halunnut kuvata Yhdysvaltain rikkaimman prosentin elämää mahdollisimman oikein ja aidossa miljöössä.

Saavuttaakseen totuudenmukaisen kuvan esimerkiksi siinä, miltä miljardöörien kodit ja asut näyttävät, sarjan tekijät ovat kysyneet apua varallisuuskonsulteilta.

Sarjan neljättä ja viimeistä kautta on nyt esitetty kolme jaksoa, ja dramaattisten juonenkäänteiden lisäksi erityistä huomiota kansainvälisissä medioissa ovat saaneet Royn perheen perillisten pukimet.

Keskustelu rikkaiden tyylistä aktivoitui ensimmäisen jakson jälkeen, kun serkku-Gregin (Nicholas Hirsch) seuralainen saapui patriarkka-Loganin (Brian Cox) syntymäpäiväjuhliin mukanaan naurettavan tilava laukku.

The New York Times aloitti jopa juttusarjan, joka keskittyy analysoimaan sarjan hahmojen asuja jakso jaksolta.

BBC kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan ”stealth-luxe” tai ”stealth wealth” -muodista. Juttu ennustelee kokonaista muoti-ilmiötä sarjan innoittamana. Olkoonkin, että stealth wealth -tyylistä pukeutumista voivat täydellisesti toteuttaa vain sellaiset henkilökohtaisen talouden ammattilaiset, joilla on varaa budjetoida noin 500 euroa esimerkiksi lippikseen.

Oikeastaan koko käsite vaikuttaa olevan ristiriidassa muodin kanssa.

Logan Roy (Brian Cox) Successionin neljännellä kaudella tyylilleen uskollisessa tummansinisessä asussa.

Englannin kielen sana stealth tarkoittaa Oxfordin sanakirjan mukaan ja vapaasti käännettynä elettä tai liikettä, joka suoritetaan niin varovaisesti, hiljaisesti tai salaisesti, ettei sitä huomaa. Jäljelle jää vain häivähdys.

Stealth wealth tai vapaasti käännettynä häivähdysvarallisuus tarkoittaa varallisuuden piilottamista. Vaatteissa häivähdys äärimmäisestä taloudellisesta pääomasta näkyy vain laadukkaissa materiaaleissa, hienovaraisessa räätälöinnissä, laskoksissa ja leikkauksissa.

Successionin päähenkilöt ovat jonkinlaisia häivähdysvarallisuuden toteemeja.

Royn perheen toiseksi vanhin perillinen Kendall Roy (Jeremy Strong) virittää päähänsä jakso toisensa jälkeen tummansinisen lippalakin. Asuste näyttää monen silmissä varsin tavalliselta lippikseltä, mutta merkki on Loro Piana ja arvo noin 500 dollaria.

Veljensä hääjuhlan harjoitusillalliselle Kendall saapuu hupparissa. Se voi vaikuttaa sopimattomalta, mutta rikkaille arki on juhlaa. Tom Ford -merkkinen huppari, arvoltaan noin 1 300 dollaria, vaikuttaa nopean googlauksen perusteella olevan nettikaupoista loppu.

Häivähdysvarallisuuden mukaisessa pukeutumisessa värit ovat hillittyjä ja merkkien logot vain tarkan silmän havaittavissa. Äärimmäisen rikas ei erotu joukosta vaan sointuu vaatteiltaan muihin ihmisiin, mutta todennäköisesti vielä enemmän tilan kalusteisiin ja maaston väreihin.

Tyylin airuiksi valikoituneita muotimerkkejä ovat Loro Pianan ja Tom Fordin lisäksi esimerkiksi italialaiset Max Mara ja Brunello Cucinelli, ranskalainen Maison Margiela sekä yhdysvaltalaiset Proenza Schouler ja The Row.

Vaatteet kuvastavat usein jonkinlaista arkkityyppiä tai ideaa siitä, miltä näyttävät paita, housut, takki ja niin edelleen. Tyyliin istuvien asujen näennäistä tavallisuutta voisi selittää sillä, ettei ylimmän prosentin pyrkimyksenä suinkaan ole luoda uusia trendejä ja muotia vaan ylläpitää käsitystään legitiimistä mausta.

Successionin neljännen kauden ensimmäisessä jaksossa perheen vävypoika Tom Wambsgangs (Matthew Macfadyen), vitsailee serkku-Gregin seuralaisen ”naurettavan tilavalla” laukulla. Tom voi nauraa, koska on todennäköisesti itsekin joutunut opettelemaan häivähdysvarallisuuteen sopivan pukeutumisen etiketin.

Gregin seuralaisen Burberry-merkkinen laukku (arvoltaan noin 2 600 euroa) on Tomin mukaan niin iso, että sinne mahtuisi vaihtokengät metroa varten. Kohtaus alleviivaa häivähdysvarallisuuteen kuuluvaa erontekoa sosiologi Pierre Bourdieun hengessä Successionille jopa epätyypillisen ilmiselvästi.

Yhteiskuntaluokkien välisiä kulttuurisia erontekoja 1900-luvun lopun Ranskassa tutkineen Bourdieun mukaan keskiluokkainen maku on hyvään kulttuuritahtoon pohjautuvaa yläluokkaisen maun jäljittelyä.

Royn perheen perillisten serkku Greg Hirsch (Nicholas Braun) ja vävypoika Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) sarjan neljännellä kaudella.

Vuonna 2019 The New York Times nimitti Successionin ja Billionsin kaltaisia draamasarjoja varallisuuspornoksi. Lehden mukaan sarjat tarjoavat rahvaille katsojille visuaalisen esityksen maailman rikkaimpien ihmisten elämästä.

Kendallin suosimaa Loro Piana -merkkiä on todellisessa elämässä suosinut esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Hän pukeutui merkin takkiin maaliskuussa 2022 esiintyessään Lužnikin jalkapallostadionilla kansanjuhlassa, jossa juhlistettiin Krimin Venäjään liittämisen kahdeksanvuotispäivää. Takin hinta on noin 12 000 euroa.

Successionin kirvoittama ilmiö ei suinkaan ole uusi. BBC kirjoittaa artikkelissaan, että häivähdysvarallisuusmuoti juontaa juurensa sosiologi Thorstein Veblen 1800-luvun lopussa luomaan ajatukseen kerskakulutuksesta.

Veblenin kerskakulutus viittaa rikkaiden tapaan osoittaa valtaansa ja ylläpitää sosiaalista arvostustaan oikeanlaisia tuotteita ostamalla. Kerskakulutus muokkaa kauneudentajua siten, että kalleuden merkkejä aletaan pitää kauneuden piirteinä.

Sekä BBC että Britannian Vogue povaavat häivähdysvarallisuudesta tämän vuoden suurta muoti-ilmiötä.

Häivähdysvarallisuus vaikuttaa kuitenkin perustuvan ulossulkemisen ideaan, eikä sosiaalisen ja taloudellisen aseman sanelema elämäntyyli ei oikeastaan taivu muodiksi.

Siinä vaiheessa, kun tyyli leviää massojen kuluttamaksi, se ei enää ole häivähdysvarallisuutta vaan jäljittelyä. Rikkaat erottautuvat jo jollain aivan muulla.