Suomi tukee hankinnoillaan Israelin mittavaa aseteollisuutta. Tältäkin kantilta Ulkolinjan dokumentti Vakoilija puhelimessa on kiinnostava – jos aiheeseen liittyvät yleiset demokratian haasteet eivät yksin riitä.

Dokumentti käsittelee yhtä tapausta Israelin kyberaseviennin saralla. Se keskittyy NSO Group -yrityksen vakoiluohjelmaan Pegasukseen.

Pegasus on puhelimen haittaohjelma, jonka kautta on mahdollista seurata kaikkea laitteen viestiliikennettä ja käyttää sen mikrofonia ja kameraa.

Yrityksen virallisen markkinointilinjan mukaan se myy ohjelmaa vain tarkastuksen läpäisseille valtioille terrorismin ja rikollisuuden torjumiseen. Pegasusta on kuitenkin löytynyt aktivistien, juristien, toimittajien, poliittisten toimijoiden ja näiden lähimmäisten puhelimista ympäri maailmaa.

Sitä on löytynyt myös ulkomailla työskentelevien suomalaisdiplomaattien puhelimista.

Tänä vuonna valmistunut dokumentti seuraa lähes kahden vuoden takaista tietovuotoa, joka sisälsi yli 50 000 puhelinnumeroa. Numerot ovat tutkinnan mukaan NSO:n asiakkaiden valitsemia, mahdollisia vakoilun kohteita.

Eurooppalaisittain ehkä merkittävin varmistunut vakoilun kohde on Espanjan pääministeri Pedro Sánchez, joskin myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin numero on löytynyt listalta.

Kylmäävin esimerkki, johon dokumentissa myös tarkennetaan, on sauditoimittaja Jamal Khashoggin tapaus. Saudi-Arabian hallintoa kritisoinut Khashoggi tapettiin vuonna 2018 konsulaatissa Istanbulissa.

Dokumentissa kuullaan Khashoggin morsianta Hatice Cengiziä, joka odotti tätä konsulaatin ulkopuolella, ja myös Khashoggin aiempaa vaimoa Hanan Elatria. Molemmat antavat puhelimensa tutkittavaksi, ja molempien laitteista löytyy jälkiä Pegasuksesta.

Toimittaja Jamal Khashoggin vaimo Hanan Elatr (oik.) kuulee tutkimustulokset puhelimensa sisällöstä. Paikalla ovat myös asianajaja Randa Fahmi sekä Washington Postin toimittaja Dana Priest.

Ranskalaisjournalisti Anne Poiret on aiemmissa dokumenteissaan tarkastellut muun muassa Ranskan roolia Jemenin sodassa sekä YK:n pakolaisjärjestöä ja pakolaisleirejä. Hänen aihevalintansa kertovat yhteiskunnallisesta katseesta.

Poiret ei ole osoitteleva, mutta hän osaa kyllä osoittaa kameransa oikeaan suuntaan. Haastateltavina on useita toimittajia, osa myös Pegasuksen kohteeksi joutuneita, sekä poliitikkoja ja muita asiantuntijoita. He perkaavat rauhallisin äänenpainoin sitä vahinkoa, jota vakoiluohjelmistot tekevät niin henkilökohtaisesti kuin demokratian kannalta.

Vakoiluohjelman hienoudet ja myös laajemmat kyberasemarkkinat jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Pegasus paljastaa yksittäisenä tapauksenakin – joka tuskin kuitenkaan on yksittäistapaus – kyberasekaupan ongelmat. Kaupat jäävät salassapitosopimusten varjoihin ja säädösten ulottumattomiin.

Painavassa dokumentissa kerrotaan NSO:n myöntäneen viime vuonna, että 14 EU:n jäsenmaata on sen asiakkaita.

Tutkiva toimittaja Nicole Perlroth väittää kirjassaan This is How the World Ends: The Cyberweapons Arms Race (2021), että myös Suomen ja NSO:n välillä on käyty keskusteluja.

Ulkolinja: Vakoilija puhelimessa, TV1 klo 22.00 ja Yle Areena.