Jean-Luc Godardin Viikonloppu-elokuvassa paha liikenneruuhka on symboli länsimaalaiselle kapitalismille, joka tuhoaa itseään.

Se oli aikoinaan yksi elokuvahistorian pisimpiä kamera-ajoja. Lähes seitsemän minuuttia kestävässä otoksessa nähdään onnettomuuden aiheuttama liikenneruuhka. Autoja on peräjälkeen katkeamattomana janana. Ihmiset raivoavat, huudattavat kulkuneuvojensa torvia ja ovat täysin välinpitämättömiä toisiaan ja uhreja kohtaan.

Kohtaus on Jean-Luc Godardin elokuvasta Viikonloppu (1967), ja se toimii eräänlaisena symbolina länsimaalaisesta kapitalismista, joka tuhoaa itseään.

Eikä ranskalaisohjaaja ollut aatoksineen yksin. Samoihin aikoihin valmistui muitakin elokuvia, jotka tarkastelivat autoilun rappiollista vaikutusta länsimaiseen kulttuuriin.

Godardin maanmieheltä Jacques Tatilta valmistui vuonna 1970 komedia Trafic – liikenne. Se oli sosiaalinen satiiri, joka korosti koko autoliikenteen hupsuutta tuhansilla yksityiskohdillaan. Elokuvassa autot kuvattiin miltei inhimillisinä olentoina.

Ja osattiin sitä Suomessakin. Samana vuonna Tatin elokuvan kanssa valmistui nimittäin Risto Jarvan Bensaa suonissa (1970). Rallimaailmaan sijoittunut elokuva kertoi nimensä mukaisesti vauhtihulluudesta ja kritisoi samalla kapitalistista autoteollisuutta. Päähenkilöiden suhde moottoriajoneuvoihin oli jo miltei fetissinomainen.

Toki tätä ennen ja jälkeenkin on valmistunut elokuvia, joissa liikennettä on kuvattu kiinnostavalla tavalla. Esimerkiksi Federico Fellinin 8½ (1959) ja Joel Schumacherin Rankka päivä (1991) alkavat hyvinkin samantyyppisillä kohtauksilla. Kummassakin elokuvassa näemme päähenkilön autossaan keskellä liikenneruuhkaa. Auto on heille kuin hauta, josta on päästävä pois hinnalla millä hyvänsä.

Nykyisin liikenneaiheiset elokuvat ovat tuntuneet typistyneen toimintaelokuvien (erityisesti Fast & Furious -elokuvat) kaahauskohtauksiin. Niissä kriittinen sisältö on korvattu mahdollisimman näyttävällä kuvakerronnalla, jossa pelti rytisee ja tuulilasit särkyvät.

Viikonloppu (Ranska 1967), Yle Areena.