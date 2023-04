Vladimir Putin määräsi maan hallinnon järjestämään nuorisofestivaalin ensi vuoden helmi-maaliskuussa.

Venäjää johtava Vladimir Putin on kertonut maan järjestävän suuren ja kansainväliseksi aiotun yleisö­tapahtuman ensi vuoden helmi-maalis­kuussa.

Samoihin aikoihin eli ensi vuoden maalis­kuussa Venäjällä järjestetään myös presidentinvaali, jossa Vladimir Putin valittaneen viidennelle kaudelle.

”Megatapahtuman järjestäminen presidentinvaalin kanssa samaan aikaan ei voi olla sattumaa”, arvioi Venäjän historian dosentti Pia Koivunen Turun yliopistosta.

”On mahdollista, että maailmalta hyväksyntää hakeva Putin haluaa näyttäytyä festivaalilla pidettynä johtajana”, Koivunen sanoo.

Megatapahtuma, jonka järjes­tämisestä Putin ilmoitti huhti­kuun alussa, kulkee nimellä Maailman nuorisofestivaali.

Järjestelykomiteaan on Kommersant-lehden mukaan nimetty korkeinta johtoa Putinin hallinnosta. Festi­vaalia ovat järjestämässä presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko, Sberbankin johtaja German Gref ja Kremlin propagandistina tunnettu päätoimittaja Margarita Simonjan muun muassa.

”Tapahtumasta on tässä vaiheessa aika niukasti tietoa saatavilla. Edes tapahtumapaikkaa ei tiedetä. Ensimmäinen huomioni on se, että tapahtuma vaikuttaa presidentin ja presidentin hallinnon hankkeelta jota ohjataan ylhäältä päin”, Koivunen sanoo.

Järjestelykomiteaa johtava Kirijenko on kertonut, että tapahtuman valmisteluun otetaan mukaan myös koululaisia 14-vuotiaista alkaen.

Tutkija Pia Koivunen.

Maailman nuoriso­festivaali on historiallinen tapahtuma, josta nuoremmat suku­polvet eivät juuri tiedä. Kulttuuri­painotteisen festivaalin synty palautuu toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin, jolloin sodanvastainen vasemmistolainen liike oli voimissaan Euroopassa. Yksi festivaaleista järjestettiin Helsingissä 1962.

”Kylmän sodan aikana Kreml ohjaili festivaalia, mutta ei sitä silloin koskaan ohjattu tähän tapaan kuin mitä Putinin hallinto nyt tekee”, Koivunen sanoo.

Hän on tutkijana perehtynyt juuri nuorisofestivaalin historiaan.

Koivunen sanoo olevansa tutkijana ristiriitaisessa tilanteessa, sillä hän ei haluaisi mitenkään olla nostamassa esiin Putinin organisoimaa tulevaa festivaalia.

”Alkuperäiset perustajat olisivat varmasti kauhuissaan tästä uudesta tapahtumasta, jossa järjestäjänä on hyökkäyssodan aloittanut valtio”, Koivunen sanoo.

Neuvostoaikaisen tapahtuman kaivaminen naftaliinista juuri nyt voikin olla vastareaktio siihen, miten sotaa käyvä Venäjä on suljettu pois suurista urheilutapahtumista ja Euroviisujen kaltaisista kulttuuritapahtumista.

Venäjä on viime vuosina käyttänyt maassa järjestettyjä jalkapallon MM-kisojen ja olympialaisten kaltaisia megatapahtumia oman asemansa nostamiseen osana niin sanottua pehmeää vaikuttamista.

”Iso osa tällaisista mega­tapahtumista on synty­historialtaan läntisiä ja nuorisofestivaali on yksi harvoista, jonka syntyhistoria on sosialistinen. Putinilla on hyvin valikoiva tapa käyttää maan menneisyyttä. Nuorisofestivaali on siis yksi harvoista tapahtumista, jonka Putinin Venäjä voi enää järjestää”, Koivunen sanoo.

Tutkija arvioi, että tulevalla festivaalilla yritetään jollain tapaa pelata muistoilla, joita liittyy vastaavaan tapahtumaan Moskovassa vuonna 1957.

”Se on Venäjän kollektiivisessa muistissa tärkeä tapahtuma. Konteksti oli silloin kuitenkin aivan erilainen kuin nyt, sillä festivaali järjestettiin Stalinin kuoleman jälkeen Hruštšovin suojasään aikana, jolloin Neuvostoliittoon pääsi aiempaa vapaammin”, Koivunen kertoo.

Tutkijan mukaan nuorisofestivaali on ainoita megatapahtumia, joita Putinin Venäjä voi enää järjestää.

Tulevan festivaalin ohjelmistosta ei ole tietoa, mutta tutkijan mukaan nuorisofestivaali tulee varmasti muovautumaan hallinnon tarpeiden mukaan.

”Ja mitkä ne tarpeet sitten voivat olla? Esittää Venäjää hyväntekijänä. Niin irvokasta kuin se onkin, niin Venäjä voidaan esittää siellä rauhantekijänä”, Koivunen sanoo.

Koivusen arvion mukaan tapahtuman kansainväliset vieraat voivat tulla Kiinan ja Intian kaltaisista maista sekä esimerkiksi latinalaisesta Amerikasta, jossa Venäjään suhtaudutaan suopeasti.

”Festivaalilla halutaan luultavasti luoda venäläiselle yleisölle positiivista ja patrioottista nostetta, ja samalla pyritään luomaan uutta kansainvälistä yhteistyötä muualle kuin lännen suuntaan. Putinhan on puhunut uudesta maailmanjärjestyksestä, jota Yhdysvallat ei johda.”

Edellisen kerran vastaava tapahtuma järjestettiin Putinin johdolla Venäjän Sotšissa vuonna 2017.

Tuolloin tapahtumaa boikotoitiin Koivusen mukaan lännessä, sillä osa tapahtumista sijoittui Ukrainalta vallatulle Krimin niemimaalle.

”Viime festivaalien aikaan Supo oli ollut yhteydessä nuorison kattojärjestö Allianssiin, ja kehottanut olemaan osallistumisen suhteen varovainen. Olin itse paikalla tutkijana Moskovassa, jossa järjestettiin tapahtumaan liittyvä paraati. Turvajärjestelyt olivat massiiviset ja mukana oli ihmeellistä lavastuksen tuntua.”