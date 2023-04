Eläkekomitean uusien jaksojen esikuvaksi otettiin edesmennyt Yölinja-ohjelma. Tätä ratkaisua on vaikea ymmärtää.

Eduskuntavaalit tulivat ja menivät, mutta Suomen eläkejärjestelmästä ei juuri kukaan puhunut mitään.

Eläkekomitea-podcastissa uskalletaan sanoa ääneen, että Suomen eläkejärjestelmässä on paljon ongelmia. Se on epäoikeudenmukainen, epäjohdonmukainen ja myös mahdottoman kallis. Eläkekomitean istunnoissa ei kuitenkaan pelkästään vaikeroida, vaan ongelmiin etsitään myös ratkaisuja.

Eläketurvakeskuksen julkaisema podcast on ehtinyt jo kolmanteen tuotantokauteen. Alun perin Eläkekomiteaa juonsi kuivan huumorin kuningatar Tuija Siltamäki, joka loihti keskusteluihin kyynisen lämpimän tunnelman.

Kolmannella kaudella Siltamäen on korvannut Alma Onali. Samalla spontaani huumori on korvattu väkinäisellä käsikirjoitetulla hassuttelulla, jonka esikuvana on käytetty Pekka Saurin edesmennyttä Yölinja-ohjelmaa.

Tätä ratkaisua on vaikea ymmärtää. Yölinjahan oli intiimi, mielenterveysongelmiin keskittynyt yöradio-ohjelma, jonka pilasoittajat lopulta tärvelivät. Kyseessä ei todellakaan ollut mikään huumoriohjelma.

Asiantuntijat ovat toki edelleen yhtä päteviä kuin aiemmillakin kausilla. On kuitenkin kiusallisen kuuloista, kun nämä alansa ammattilaiset joutuvat vastaamaan keksittyjen soittajien käsikirjoitettuihin kysymyksiin. Ei varmaankaan olisi ollut kovin suuri vaiva löytää ihan aitoja ihmisiä ja kysymyksiä.

Onneksi kaikki aiempien tuotantokausien jaksot ovat kuitenkin edelleen kuunneltavissa. Ne on toteutettu tyylikkäästi, eivätkä aiheetkaan ole vanhentuneet yhtään.

Eläkekomitea. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.