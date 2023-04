Eeva Vekin ja Johannes Mollbergin sarjassa perataan muoti-ilmiötä, jossa kaikki haluavat menestyjiksi.

Menestyjät-podcastin kantavana juonena on juontajien oma menestyksen tavoittelu.

Joskus aikoinaan suurin osa radion ja television huumorista oli draamaa. Ilmaisu vaihteli esimerkiksi Alivaltiosihteerin tai Markus Kajon korostetusta asiallisuudesta tai lakonisuudesta monien sketsisarjojen siekailemattomaan ylinäyttelemiseen.

Jos yleisölle piti alleviivata, mikä on hauskaa, mukana oli studioyleisö suorittamassa valmiiksi nauramisen.

Nykyään suuri osa huumorista on spontaaniutta teeskentelevää jutustelua. Ja valmiiksi nauramisen suorittavat ohjelman tekijät itse.

Tämän genren uusin audiotulokas on Eeva Vekin ja Johannes Mollbergin podcast. Siinä perataan muoti-ilmiötä, jossa kaikki haluavat menestyjiksi, eli tekijöiden sanoin haluavat ”saada paljon rahaa ja kunniaa mahdollisimman vähällä työllä”.

Kantavana juonena on koomikoiden oma menestyksen tavoittelu, jonka edistämiseksi he esimerkiksi yrittävät opetella somettamaan ja tapaavat ennustajan. Joissain jaksoissa on myös kepeitä haastatteluja.

Rivien välissä on vakavampaakin asiaa. Podcastin tekijöistä Vekillä on jo omakohtainen tuplakokemus burn outista.

Asia kuitenkin hukkuu omille jutuille nauramiseen. Ainakin siinä Vekki ja Mollberg ovat jo menestyjiä.

Menestyjät Vekki & Mollberg, Yle Areena.

”Tarina meidän perheestä kertoo monenlaisista perheistä eri puolilta Suomea”, Yleltä kerrotaan.

Ihan tavallisia erilaisia

Pikku Kakkosen tuottama podcast esitellään melkein latteasti: ”Tarina meidän perheestä kertoo monenlaisista perheistä eri puolilta Suomea.” Ja siinä pointti onkin. Avainsana on ”monenlaisista” – ja sehän on nykyään ihan tavallista.

Äänillä dramatisoidun luentasarjan mukana päästään kurkistamaan esimerkiksi saamelaislasten arkeen ja monikulttuuristen perheiden maailmaan. On vuoroviikkovanhemmuutta ja meksikolaista kuolleidenpäivän juhlintaa härmäläisittäin.

Erilaisuuden tavallisuus ei vaadi korostamista tai opettavaisuutta. Sarjan viimeinen jakso on poikkeus. Siinä tytär opettaa äidilleen suvaitsevaisuutta naapurin romaniperheen suhteen. Äiti oppii, toivottavasti myös kuuntelija.

Tarina meidän perheestä, Yle Areena.