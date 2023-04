Matthew McConaughey kertoi keskiviikkona podcast-haastattelussa, että näyttelijät harkitsevat dna-testiä mahdollisen sukulaisuutensa selvittämiseksi.

Yhdysvaltalaisnäyttelijät ja ystävykset Matthew McConaughey ja Woody Harrelson saattavat olla veljeksiä,

McConaughey kertoo keskiviikkona julkaistussa Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa -podcastin haastattelussa hänen äitinsä muutaman vuoden takaisesta paljastuksesta, jonka mukaan tämä tunsi Harrelsonin isän.

McConaughey kuvailee äidin käyttämää ”tunsi”-sanaa ”latautuneeksi” ja kertoo jatkaneensa asian selvittämistä keskustelun jälkeen.

Näyttelijän mukaan on mahdollista, että hänen äitinsä ja Harrelsonin isä olisivat kohdanneet McConaugheyn vanhempien toisen avioeron aikoihin ainakin kertaalleen Texasissa.

McConaughey kertoi haastattelussa hänen ja Harrelsonin läheisestä suhteesta.

”Lapseni kutsuvat häntä setä Woodyksi ja hänen lapsensa kutsuvat minua setä Matthewiksi. Näen meistä kuvia ja perheeni luulee, että monissa kuvissa hän on minä. Hänen perheensä luulee, että monet kuvat minusta ovat kuvia hänestä”, McConaughey sanoo haastattelussa.

Podcast-haastattelun paljastuksista uutisoivat monet viihdemediat kuten Variety.

McConaugheyn mukaan kaksikko harkitsee dna-testin tekemistä mahdollisen sukulaisuutensa selvittämiseksi. Asia ei hänen mukaansa kuitenkaan ole yksinkertainen.

”Minulle se on hieman vaikeampaa, koska hän pyytää minua ottamaan riskin ja sanomaan: ’Hetkinen, yritätkö kertoa minulle, että isäni ei ehkä olekaan isäni, kun olen 53 vuotta uskonut siihen?’”, McConaughey sanoo.

McConaughey ja Harrelson tutustuivat alun alkaen vuonna 1999 julkaistun EDtv-elokuvan kuvauksissa. Siitä lähtien he ovat olleet ystäviä ja näytelleet yhdessä esimerkiksi True Detective -rikossarjassa.

Nyt tekeillä on yhteinen, Apple TV+ -suoratoistopalvelussa julkaistava komediasarja Brother from Another Mother.

Fiktiivinen komedia pohjautuu näyttelijöiden läheiseen ystävyyteen tosielämässä. Sarjassa näyttelijöiden perheet muuttavat saman katon alle texasilaiselle maatilalle. McConaughey ja Harrelson näyttelevät fiktiivisiä versioita itsestään.

McConaughey ei kertonut, selviääkö mahdollinen sukulaisuus tulevassa komediasarjassa. Sarjan julkaisupäivä ei toistaiseksi ole tiedossa.

Mahdollista on toki sekin, että McConaugheyn sukulaisuusvihjailut on tarkoitettu ennen kaikkea uuden sarjan mainostukseksi.