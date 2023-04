Hietanen levytti ensimmäisen albuminsa jo melkein 30 vuotta sitten tenavatähtenä. Nyt julkaistu levy Jälki tuntuu kuitenkin hänestä enemmän esikoislevyltä, sillä se sisältää Hietasen omia kappaleita.

Konsta Hietanen on mukana myös Tähdet, tähdet -ohjelman uudella kaudella.

Konsta Hietasen suuri unelma toteutui: debyyttialbumi Jälki julkaistu, kertoi levy-yhtiö tiedotteessaan perjantaina.

Mutta hetkinen, eikö Konsta Hietasen esikoislevy ilmestynyt jo melkein 30 vuotta sitten?

Vuonna 1994 julkaistun albumin nimi oli Kone ja sen kannessa lippalakkipäinen poika hymyili leveissä housuissa ja kultainen riipus kaulassa. Aiemmin samana vuonna nuori Hietanen oli voittanut Tenavatähti-laulukilpailun Sammy Babitzinin hitillä Daa-da daa-da.

”Tuo on kyllä ihan totta. Mutta nyt ilmestynyt levyni on omien tekstieni debyyttialbumi. Se tuntuu eri tavalla oikealta esikoislevyltä”, Hietanen selittää puhelimessa.

Matka kokonaisen albumin julkaisemiseen ja levy-yhtiön talliin pääsyyn on ollut pitkä.

Kymmenen vuoden ajan Hietanen on kiertänyt Suomea tehden trubaduuri- ja bilekeikkoja. Hän on myös julkaissut singlejä omakustanteina, koska levy-yhtiöt eivät aikaisemmin olleet kiinnostuneita tuntemattoman tekijän kappaleista.

Parin viimeisen vuoden aikana Hietanen on kuitenkin tullut tunnetuksi erityisesti televisionkatsojille. Hän näyttelee Salatuissa elämissä entistä poliisia Miki Kajanderia. Vuonna 2020 hän voitti Tähdet, tähdet -kilpailun, jonka uudella kaudella hän on myös mukana.

Kun jotkut Hietasen omakustanteensa julkaisemat kappaleet, kuten Hullu ja Uskollinen ystävä, alkoivat lisäksi saada striimauksia Spotifyssa, myös levy-yhtiöt kiinnostuivat artistista.

”Universalilla pidettiin myös siitä, että kirjoitan itse kappaleeni”, hän kertoo.

Etukäteen Hietanen ei kuitenkaan ollut tajunnut, miten paljon työtä kokonaisen levyn tekeminen vaati.

”Oli aivan eri asian tehdä yksittäisiä kappaleita ja poimia aiheita sieltä täältä. Nyt musiikkiin piti löytää yhteneväinen linja. Se oli raakaa duunia, mutta onneksi minulla oli loistavia sparraajia kuten Aki Sihvonen Finnvoxilta sekä basisti Santtu Väänänen”, Hietanen kertoo.

Jälki-levyn kappaleet kertovat muun muassa parisuhteista, itseensä uskomisesta, rohkeudesta ja rakkaudesta. Hietanen on ammentanut niihin niin omasta kuin muiden elämistä.

”Tämä tuntuu uuden alulta. Olen pitkään toivonut, että minulla olisi keikallinen omia tekstejä. Tähän asti olen vetänyt omia kappaleitani covereiden seassa.”

Vaikka Hietanen on monelle tutut näyttelijänä, hän kokee olevansa ennen kaikkea laulaja-lauluntekijä. Hänellä ei ole näyttelijänkoulutusta ja muutenkin hänen tiensä taiteilijaksi on poikkeuksellinen: Hietanen on ensimmäiseltä ammatiltaan jalkapalloilija. Hän pelasi ammattilaisena Veikkausliigassa ja edusti ensin MyPaa ja sitten FC Lahtea.

”Menneisyys jalkapalloilijana on muovannut minua muusikkona. Se oli rajua puuhaa ja aina sai vetää niin kovaa, että ainakin töitä osaan paiskia ja toimia tiimissä”, hän sanoo.

Tenavatähteyttä ja trubaduurihommia Hietanen kuvaa viihdyttämiseksi. Oman levyn julkaisun jälkeen hän on myös taiteilija.

Nykypäivänä roolit eivät ole tarkkoja tai toisensa poissulkevia.

”Ajattelen että voin olla sekä solisti että artisti.”

