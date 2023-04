Kotikatsoja jää nuolemaan näppejään, kun viihdeohjelmat antavat äänestysvallan studioyleisölle.

Suomalai­sessa tv-viihteessä on totuttu vuosien ajan siihen, että yleisön äänet ratkaisevat erilaisia asioita, kuten kuka putoaa ohjelmasta seuraavaksi, kuka saa jatkaa. Niin Putous, Big Brother, Tanssii tähtien kanssa kuin myös UMK antavat yleisön koti­katsomossa päättää, kenen matka jatkuu.

Mutta viime aikoina viihdeohjelmiin on alkanut ilmaantua uudenlainen yleisöäänestys­käytäntö. Siinä kotikatsojat eivät enää voi soittaa tai tekstata ääntään suosikki­esiintyjänsä hyväksi, sillä se tehtävä on annettu studioyleisölle.

Tuorein esimerkki tähän tyyliin toteutetusta tv-ohjelmasta on Nelosella viime sunnuntaina alkanut Tähdet tähdet. Musiikkiviihdeohjelmassa tunnetut laulajat kilpailevat siitä, kuka osaa parhaiten vetää eri musiikkityylejä. Ohjelmassa kilpaillaan parhaimman viihdyttäjän tittelistä.

Muutos tuntuu hämmentävältä siksi, että yleisöäänestys on vuosien ajan ollut viihdeohjelmille kätevä tapa sitouttaa katsoja, saada kotikatsoja kiintymään ohjelmaan niin paljon, että hän haluaa osallistua sen kulkuun äänestämällä.

Katsojien aktivointi on vuosikymmeniä vanha keksintö, ja esimerkiksi vuotuinen Syksyn sävel -voittaja ratkaistiin ennen muinoin postikorttiäänestyksellä. Sittemmin äänestyksiä on hoidettu tekstiviestein, mutta tuotantoyhtiöt eivät juuri koskaan kerro, miten paljon yleisö on äänestänyt.

Nyt katsoja kotona ei saa mitään mahdollisuutta vaikuttaa. Studioyleisöt vahvistavat tunnetta siitä, että aika pieni piiri päättää kilpailun kulun.

Toinen studioäänestykseen luottava viihdeohjelma on MTV3:n Masked Singer. Ohjelmassa yritetään arvuutella, ketkä julkisuudesta tutut henkilöt kätkeytyvät hassunhauskojen naamiaisasujen alle. Joka jaksossa studioyleisö saa äänestää, kuka mysteerilaulajista joutuu riisumaan maskinsa ja lopettamaan kilpailun.

On tietysti selvää, että studioäänestyksen järjestäminen on kätevämpää, nopeampaa, helpompaa ja halvempaa. Ohjelma voidaan nauhoittaa jopa kuukausia etukäteen, ja ohjelman voittaja on selvillä jo siinä vaiheessa, kun sitä vasta ryhdytään näyttämään televisiossa.

Studioäänestyskäytäntö etenkin Masked Singer -formaatissa tuntuu hassulta siksi, että koko ohjelman jännitys piilee siinä, kuka maskin takana on. Esiintyjien henkilöllisyyttä varjellaan kuin valtionsalaisuutta. Väitetään, että vain muutama ihminen koko tuotannosta tietää, keitä he ovat.

Jaksosta toiseen näytetään, kuinka esiintyjiä kuljetetaan ulkopuolisten katseilta piilossa studiolle. Ja samaan aikaan jaksokuvauksiin studioon tuodaan valtava määrä ihmisiä yleisöksi. Aika kova on tuotannon luotto ihmisten kykyyn pitää salaisuuksia.

Mutta eipä asia aivan niin ole. Tuotantoyhtiö Fremantle Mediasta kerrotaan, ettei studioyleisö olekaan paikalla enää näkemässä, kun kilpailija poistaa lavalla maskin. Yleisö joutuu poistumaan katsomosta ennen sitä. Tuotantoyhtiö Moskito Televisionista puolestaan kerrotaan, että Tähdet tähdet -ohjelmassa vain finaalijakson ratkaisua paikalla oleva studioyleisö ei saa nähdä.

Kas näin meitä kotikatsojia huijataan.

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.