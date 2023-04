Populismin anatomia on ajankohtainen tietokirja, joka antaa tietoa ja panee ajattelemaan.

Tietokirja

Yannick Lahti ja Matti Mörttinen. Populismin anatomia. Into Kustannus. 280 s.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) vietti viikonvaihdetta Turussa. Kysymykset puolueille on esitetty, ja tällä viikolla hän saa vastaukset.

Pian Orpo joutuu tekemään suuren päätöksen: Valitseeko hän turvallisen vai rohkean vaihtoehdon? Sdp olisi turvallinen kumppani, mutta kokoomus ja Sdp ovat kymmenessä vuodessa loitontuneet niin kauas toisistaan, ettei sinipuna näytä todennäköiseltä. Orpon käteen taitaa jäädä vain rohkea vaihtoehto, perussuomalaiset.

Sitä ennen hänen kannattaa tarttua tutkija Yannick Lahden ja toimittaja Matti Mörttisen vasta ilmestyneeseen kirjaan Populismin anatomia.

Toki Orpo tuntee ennestään kumppaninsa. Hän on ollut hallituksessa kaksi vuotta ministerinä Timo Soinin johtamien perussuomalaisten kanssa. Yhteistyö päättyi sen jälkeen, kun puolue vaihtoi koko johtonsa kesäkuussa 2017.

Uusi johtaja Jussi Halla-aho olisi halunnut jatkaa hallituksessa, mutta Orpo ja pääministeri Juha Sipilä (kesk) heittivät puolueen ulos ja jatkoivat hallituksessa perussuomalaisista eronneiden ministereiden kanssa.

Jussi Halla-aho ja Riikka Purra perussuomalaisten puoluekokouksessa Seinäjoella elokuussa 2021, jolloin Purra valittiin puolueen johtoon.

Nyt Petteri Orpo joutuu nöyrtymään ja maanittelemaan Jussi Halla-ahoa ja Riikka Purraa kumppaneiksi, ja pöydässä istuu aivan erilainen perussuomalainen puolue kuin Soinin kaudella: Isompi, kokeneempi, armottomampi ja arvattavasti paljon populistisempi kuin Soinin puolue oli Sipilän hallituksessa.

Edellä sanottu on oma johtopäätökseni luettuani Lahden ja Mörttisen kirjan, jossa on käyty läpi eri maiden lähihistoriaa siitä, miten populistipuolue on käyttäytynyt monipuoluehallituksessa.

Lähes säännönmukaisesti puolue on ollut hankala hallituskumppani.

Syy löytyy puolueen synty- ja kasvuhistoriasta. Populistipuolue on kasvattanut kannatustaan oppositiossa sanan voimalla, ei tekojen kautta.

Populistiset puolueet ja poliitikot ovat usein – lähes aina – joko taitavia puhujia tai kirjoittajia tai molempia. Ilman loistavia viestinnän taitoja menestys on mahdotonta.

Hallituksessa pelkkä sana ei kuitenkaan riitä. Media vertaa koko ajan puolueen sanoja ja tekoja. Ristiriitatilanteessa populistipuoleen kannatus laskee, usein nopeasti ja jyrkästi, sillä sen kannattajilla on lyhyempi pinna kuin muilla. He eivät ole aikaisemmin kokeneet sanojen ja tekojen ristiriitaa, joka on monipuoluehallituksessa normaaliarkea, koska päätökset ovat kompromisseja.

Kannatuskadosta seuraa joko riitoja hallituskumppanien kanssa tai puolueen omissa riveissä, pahimmassa tapauksessa molempia.

Populistipuolueen ja muidenkin puolueiden unelma olisi käyttää valtaa, mutta välttää vastuuta. Unelma on nyt toteutunut Ruotsissa.

Petteri Orpon puolueveli moderaattien johtaja Ulf Kristersson joutui viime syksynä kelpuuttamaan ruotsidemokraatit tukipuolueeksi, jota ilman porvarillinen vähemmistöhallitus ei pysy pystyssä.

”Ruotsidemokraatit pystyvät hämmästyttävästi ohjailemaan päätöksentekoa mieleiseensä suuntaan ja samalla se on kasvattanut kannatustaan ja välttänyt varsinaisen muodollisen vastuunkannon, joka tyypillisesti syö poliittisen liikkeen kannatusta”, Lahti ja Mörttinen arvioivat.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson (vas.) ja ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson vaaliväittelyssä syyskuussa 2022.

Ruotsidemokraateille tilanne on erityisen herkullinen, koska muut ovat tähän asti halunneet eristää puolueen kaikesta päätöksenteosta. Suomessa keinovalikoima on ollut monipuolisempi mutta tavoite sama. Muut puolueet ovat yrittäneet vetää perussuomalaiset vastuuseen, hajottaa ja viime aikoina eristää – huonolla menestyksellä. Populistipuolue toipuu tappiosta nopeammin kuin vanha puolue. Siitä on todistus perussuomalaisten nousu hajoamisen jälkeen.

Medialle populistipuolue on vaikea haaste. Puolue pyrkii palstoille yhtä innokkaasti kuin muutkin puolueet, mutta yrittää samaan aikaan horjuttaa perinteistä mediaa, jos toimittajat ryhtyvät liikaa penkomaan puolueen tai poliitikon asioita. Donald Trumpin mediapeli on siitä oiva esimerkki.

Jännite näkyy myös meillä perussuomalaisten suhtautumisessa Yleisradion ja suurten sanomalehtien toimituksiin. Lahden ja Mörttisen mukaan suomalainen media on pitkälti epäonnistunut populismin ”halvimpien konstien” avaamisessa yleisölle.

”Sen sijaan populismi on onnistunut hyödyntämään mediaa varsin menestyksekkäästi omissa pyrkimyksissään”, he arvioivat.

Arvio osuu kohteeseen tai on ainakin oikeansuuntainen, jos on uskominen perussuomalaisten viestintävelhon Matti Putkosen tuoretta elämäkertaa. Putkonen paljastaa mediatempauksiaan ja hyrisee tyytyväisenä, kun on onnistunut ohjaamaan toimittajien huomiota puolueen edun mukaisesti.

Kirjoittajat osoittavat, miten populistisen puolueen nousu on usein kytkeytynyt tiedonvälityksen murroksiin, joissa populistinen puolue on pystynyt parhaiten hyödyntämään uusia välineitä. Nuoret Tiktok-tähdet Joakim Vigelius, Miko Bergbom ja Onni Rostila nousivat eduskuntaan samanhenkisellä karskilla retoriikalla, jolla Veikko Vennamo aikanaan puhutteli television kautta äänestäjiä.

Hyvä tietokirja on ajankohtainen, antaa tietoa ja panee ajattelemaan. Populismin anatomia täyttää kaikki ehdot. Kirjoittajat ovat eri paria. Yannick Lahti on vasta nuori mies ja tutkija Bolognan yliopistossa Italiassa. Pirkkalassa asuva Matti Mörttinen kaiken nähnyt ja kokenut toimittaja, jo ikäihminen.

Yannick Lahti

Matti Mörttinen

Kirjan alussa kirjoittajat muistuttavat, miten populistinen oppi on esittää monimutkaiset asiat yksinkertaisesti. Ehkä he ovat itsekin saaneet siitä lievän tartunnan. Oppi koituu lukijan eduksi.