Festivaalijohtaja Matti Lappalainen listaa tulevan festivaalin kuusi kuumaa ilmiötä.

Rumpalilegenda Bill Cobham, laaja kattaus kansainvälisiä laulajia ja kiinnostavia kokoonpanoja – tätä kaikkea on ensi perjantaina starttaava April Jazz. Pääkaupunkiseudun suurinta jazztapahtumaa on järjestetty vuodesta 1987.

”April Jazz on aina kerännyt yleisöä myös jazzin reunamilta, eri musiikinlajien ystäviä laidasta laitaan”, sanoo festivaalijohtaja Matti Lappalainen.

Se on hänen mukaansa festivaalin linja: Rakentaa laadukas ja monipuolinen ohjelma jazz-twistillä sekä esitellä yleisölle tuoretta ja kiinnostavaa Suomesta ja maailmalta.

Klassisen musiikin ystäville on tarjolla muun muassa Alexi Tuomarilan ja Jukka Linkolan uudet konsertot Tapiola Sinfoniettalle.

Viime vuoden tapaan festari leviää myös Helsinkiin. Konsertteja pidetään myös G Livelabissa ja Kulttuuritehdas Korjaamolla.

”Meillä on hankaluuksia löytää paikkaa menomusalle, jota voisi kuunnella seisten tai liikkuen. Viime keväänä pidimme kaksi konserttia Helsingin Korjaamolla. Nehän olivat mahtava menestys, joten päätimme jatkaa”, Lappalainen sanoo.

Espoosta ei myöskään Lappalaisen mukaan löydy Tapiolasalia isompaa konserttitilaa. ”Jos sellainen tarvitaan, pitää mennä Helsinkiin”, hän toteaa.

Sitä odotellessa Lappalainen listaa tämän kevään April Jazzin kuusi kuumaa ilmiötä.

1. Yllättäjä

Itävaltalaisen Mnozil Brassin konsertti Tapiolasalissa myytiin loppuun ennätysajassa.

”Tänä vuonna April Jazzissa on yksi esiintyjä, jota yleisö ei oikeastaan tunne, mutta jonka konsertti Tapiolasalissa myytiin loppuun historiallisen nopeasti.

Itävaltalaisen vaskiyhtyeen Mnozil Brassin suosio perustuu upeaan yhteissoittoon, teatteria muistuttavaan esiintymiseen ja Monty Python -tyyliseen komiikkaan. Maine saattaa perustua myös yhtyeen hillittömiin videoihin, jotka ovat keränneet Youtube-videopalvelussa miljoonia katsojia.”

2. Naisen ääni

Japanilais-puolalaisen Yumi Iton soundi muistuttaa paikoitellen Joni Mitchellin tai Björkin musiikkia.

”April Jazzin tavaramerkki ovat karismaattiset laulajat ja tänä vuonna heitä on ohjelmassa poikkeuksellisen paljon.

Yhdysvaltalainen Judith Hill esiintyi vuonna 2019 Sellosalissa, mutta tällä kertaa hän konsertoi Korjaamolla, jonne soul-, funk- ja r&b-henkinen musiikki sopii hyvin.

Japanilais-puolalaisen, Sveitsissä asuvan Yumi Iton lyyrinen musiikki olisi hyvä täky nuoremmille kuulijoille. Iton soundista tulee paikoitellen mieleen Joni Mitchell tai Björk. Iton konsertti on Sellosalissa.

April Jazzeilla esiintyy myös suomalaisen jazzvokalismin ikoni Aili Ikonen, joka esittää yhtyeineen uusimman albuminsa kappaleita Louhisalissa.

Gospelista, bluesista ja R&B:stä ammentaa Lizz Wright, joka veti Umon solistina Huvilateltan täyteen kesällä 2019. Tällä kertaa Wright tuo mukanaan oman yhtyeensä Tapiolasalissa pidettävään konserttiin.

Maailmanmusiikkiin kallellaan oleville kuulijoille voin suositella portugalilaista fado-laulajaa Sara Correiaa, joka esiintyy Tapiolasalissa.

Maailmanmusiikin genreen sijoittuu myös ranskalainen metalli-elektrobändin PoiL Uedan ja japanilaisen Junko Uedan energinen ja maaginen teos Dan No Ura, jossa rock yhdistyy buddhalaisen perinnelauluun. Samassa konsertissa Louhisalissa esiintyy myös suomalainen Aurora Hentunen kvintetteineen, erittäin mielenkiintoinen pianisti-säveltäjä, jota kannattaa seurata.”

3. Legenda

Billy Cobham, 78 konsertoi maailmalla edelleen ahkerasti.

”Vuoden 2007 April Jazz muistetaan muun muassa yhdysvaltalaisen fuusiojazzin pioneerin, rumpali Billy Cobhamin keikasta, jonka elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki tallensi Cobhamista kertovaan dokumenttielokuvaansa Sonic MIrror.

Tuolloin Cobham esiintyi Espoo Big Bandin solistina, mutta nyt hän palaa April Jazziin oman kvintettinsä kanssa.

Miles Davisin sekä Mahavishnu Orchestran albumeilla soittanut Cobham, 78, on hyvässä iskussa.

Emme tiedä, miten paljon näitä jazzin isoja legendoja voi kuulla tulevaisuudessa, joten olemme hyvin iloisia, että saimme hänet April Jazziin.

Billy Cobham Bandin konsertti on Tapiolasalissa”

4. Ytimessä

Newyorkilaispianisti Sullivan Fortner soittaa Espoon Louhisalissa soolokonsertin.

”Joillekin jazz tarkoittaa pekästään kolmimuunteisuutta, sitä kahdeksasosien diiba diibaa. Tätä niin sanottua vanhempaa jazzia soittaa tyylikkäästi omalla kulmallaan yhdysvaltalainen pianisti Sullivan Fortner, joka esiintyy soolona Louhisalissa.

Samassa konsertissa esiintyy myös Saksan ehkä tunnetuin jazzmuusikko, trumpetisti Til Brönner, joka soittaa Marzi Nymanin johtaman Espoo Big Bandin solistina.”

5. Idea, joka syntyi odottamatta

Myös trumpetisti Verneri Pohjola esiintyy Louhisalissa soolona.

”Joskus idea konsertista syntyy odottamatta.

Näin kävi kolme vuotta sitten, kun Espoo Big Band äänitti Blood Red -albumiaan Helsingin Savoy-teatterissa. Jossain vaiheessa urakan aikana levyn solisti, trumpetisti Verneri Pohjola jäi lavalle fiilistelemään ja testailemaan efektejä.

Se kuulosti niin maagiselta, että menin heti sanomaan Vernerille, että tätä pitää saada kuulla lisää!

Soolokonsertti on vaskisoittajalle melkoinen fyysinen ponnistus. Intensiteetti on pidettävä yllä yksin koko ajan, koska kanssasoittajia ja taukoja ei juuri ole. Siihen pystyy vain harva.

Samassa konsertissa Louhisalissa esiintyy myös yhdysvaltalainen saksofonistisuuruus Steve Coleman oman kvartettinsa kanssa. ”

6. Comeback

Jukka Linkolan (keskellä) uusi The Tentent -kokoonpano.

”Paluun jazziin tekee säveltäjä ja taiteilijaprofessori Jukka Linkola, jonka The Tentet- yhtyeen debyyttialbumin julkaisusta on kulunut 29 vuotta. The Tentent julkaisee uudella miehityksellä Rumba Liberte -levyn tänä keväänä ja konsertoi Sellosalissa.

Linkolalta kuullaan myös flyygelitorvikonserton kantaesitys. Tapiola Sinfoniettan solistina Tapiolasalissa on Jukka Eskola.”

April Jazz 21.–29.2.2023

