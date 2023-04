Seydoux tekee uudenlaisen roolin perjantaina ensi-iltansa saaneessa ranskalaisdraamassa Kaunis aamu.

Léa Seydoux on nähty ison profiilin kansainvälisissä tuotannoissa, mutta myös ranskalaisissa draamoissa. Näyttelijän mukaan rooli elokuvassa Kaunis aamu oli aivan uutta.

”Tuntuu, että ensimmäistä kertaa näyttelen oikeaa”, aivan tavallista naista.

Seydouxiin liittyy glamouria, eikä vain siksi, että hän esitti Madeleine Swannia kahdessa viimeisimmässä Bond-seikkailussa. Hän on työskennellyt mallina ja Louis Vuittonin brändilähettiläänä. Toisaalta hän on ollut viisi kertaa ehdolla Cesareissa eli Ranskan Jusseissa.

Mia Hansen-Løven Kauniissa aamussa Seydoux näyttelee leskeksi jäänyttä Sandraa, joka on yksinhuoltaja ja ammatiltaan kääntäjä. Sandra huolehtii hermostosairaudesta kärsivästä isästään, joka aika on lopussa. Hän myös rakastuu, melkein vastentahtoisesti.

Elämä etenee, asiat tapahtuvat.

”Sandran hahmo on yhdistelmä Mian kokemuksia ja omia kokemuksiani”, Seydoux sanoo.

Oliko siis vaativampaa näytellä tätä täysin tavallista ihmistä kuin viihde-elokuvien korotettuja ja kiiltokuvamaisiakin hahmoja?

”Näytteleminen on aina vaativaa. Mutta paradoksaalisesti Sandran näytteleminen tuntui sekä vapauttavalta että hyvin kiusalliselta”, Seydoux sanoo.

”Jouduin antamaan rooliin enemmän itseäni”, omaa haavoittuvaisuuttani.

Kaunis aamu on jossain määrin ohjaaja-kirjoittajan omaelämäkerrallinen tarina. Hansen-Løve aloitti uuden parisuhteen samaan aikaan kun hänen isänsä sairaus oli loppuvaiheessa. Ristiriita on elokuvan ytimessä.

”Sandra kokee eroksen ja thanatoksen, kohtaa rakkauden ja kuoleman. Tasapaino niiden välillä on kaunis asia”, näyttelijä kertoo.

Koko prosessi oli Seydouxin mukaan epätavallinen. Käsikirjoitus vain avautui, sitä ei tarvinnut pohtia.

”Pohjana tietysti oli se, mitä Mia oli kertonut ajastaan isänsä kanssa”, Seydoux sanoo.

”Näin heti elokuvan mielessäni. Aina en saa käsikirjoituksesta lainkaan otetta. Tällä kertaa ei tarvinnut epäillä mitään.”

Ennen kaikkea on kyse jokapäiväisyydestä. Suuret asiat, kuolema ja intohimo, tapahtuvat pienten asioiden keskellä.

”Arjessa on kauneutta. Näyttelijänä pidin nimenomaan tästä suoruudesta”, Seydoux sanoo.

”Elokuva on esteettisesti sekä tunteellisesti siloittelematon. Se on jotain erityistä Instagramin ja filtterien maailmassa, jossa näyttelijän pitää liian usein miettiä sitä”, miltä näyttää.

Seydoux on sukupolvensa kansainvälisesti menestyneimpiä ranskalaisia näyttelijöitä. Häntä ovat ohjanneet Quentin Tarantino Kunniattomissa paskiaisissa ja Wes Anderson elokuvissaan The Grand Budapest Hotel ja The French Dispatch. Hänellä oli palkkamurhaajan rooli Mission: Impossible – Ghost Protocolissa, jossa esiintyi myös Samuli Edelmann.

Maailmanlaajuisesti Seydoux kuitenkin tunnetaan etenkin Madeleine Swannin roolista Bond-elokuvissa Spectre ja No Time to Die, jonka Seydoux nostaa esimerkiksi sellaisesta elokuvasta, jota tehdessä ohjaajan tavoitteet eivät auenneet. Cary Joji Fukunagan ohjaamassa No Time to Diessä on tunteellinen ja raju loppu.

”Kamppailin todella, kun yritin ymmärtää, mitä ohjaaja viimeisissä kohtauksissa minulta halusi”, Seydoux sanoo.

”Tämä on ihan selkeää, ohjaaja sanoi. Sanoin, etten vain ymmärrä. Joskus käy niin.”

Miten Bond-elokuvissa oikeastaan näytellään, onko niissä jokin erityinen vire?

”En tiedä, haluaisin tietää”, Seydoux sanoo nauraen.

Seuraavaksi Seydoux nähdään Dyyni-elokuvan jatko-osassa, jonka on määrä saada ensi-iltansa lokakuussa 2023.