Tekla Inari: Iida Ylämäki / Ida Uphill. Englanninkielinen käännös Kasper Salonen. Bokeh. Ei sivunumeroita.

Valokuva­taiteilija Tekla Inarin kolmas teos, Iida Ylämäki, on hurjan kaunis esine, joka on omistettu ”luovalle prekariaatille”.

Tekijä kutsuu Iida Ylämäkeä ”dokumentaari­seksi fiktioksi”. Teksti muistuttaa aika suoraviivaista runoutta. Dokumentaari­suus astuu mukaan ennen kaikkea valokuvan myötä.

Kirjan minä on vähällä toimeentuleva ihminen. Iida Ylämäki paikantuu luovaan prekariaattiin, jonka haurasta tilannetta keikuttaa sairastaminen ja vähävaraisuus. Mikään kurjalistokuvaus kirja ei kuitenkaan ole, vaan niukkuudessa ja sairaudessa avautuu kauneutta: ”depressio on valtava, syvä maalaus, / jota maalaan yöllä kun muut nukkuvat / vaellan siinä päivisin”.

Kuvien runsaus hieman muuttaa lukuasentoa. Valokuvat suorastaan saartavat meitä älypuhelimen haltijoita. Algoritmien määrittämässä maailmassa kuvien ja tekstien outous ei pääse koskaan pintaan, vaan sosiaalisen median pinta on helppo ja särötön – ota tai jätä. Kirjan sisällä kuva ja sana ovat aktiivisessa tulkinnallisessa ympäristössä.

”Katson kuvia tunteakseni”, avaa kertoja. Iida Ylämäen kuvamateriaali ei korosta ainutkertaisuuttaan, vaan on lumoavaa räpsyä. Kuvat esittävät tavallisia asioita: katua, puita, näyteikkunoita, yksityiskohtia kuten hyvin palvelleiden tulitikkujen porukkaa. Jotain nähtyä ja tehtyä, jokin jälki Iida Ylämäen havainnosta ja toiminnasta.

Toiminta on haahuilua, se on juhlia, terapiaa, abortteja, lääkkeitä, Helsingin räntää, hämärää ja puiston puita kesäyössä. Se on tietämistä, mikä on oikein, yksinäisyyttä ja rakastamista: ”rakastaako teurastaja veistään yhtä paljon / kuin minä rakastan kynää ja kameraa?”

Teos avautuu itsemurhatavan valikoinnilla. Kipu ja ahdistus ovat aina kertojan kanssa, koska ne eivät johdu depressiosta tai suisidaalisuudesta. ”Puhuu ekologisesta tuhosta”, sanoo jokin diagnosoiva ääni tekstissä. Teos kysyykin sen aiheellisen ja painavan kysymyksen: Miksi tuska on yksilön valuvika silloinkin, kun sen synnyttää tilanne?

Työnteko, ostaminen ja luokkanousu eivät vaikuta hyviltä vaihtoehdoilta: ”voin aina olla läsnä / voin aina olla köyhä”.

Teos sisältää englanninkielisen käännöksen Ida Uphill. Nimen kääntyminen toiselle kielelle tuntuu merkittävältä, koska se tekee nimestä vähemmän erisnimen.

Tekla Inarin kirjoitus on jossain mielessä epäpersoonallista. Se asettuu ikuisuutta vasten, se on paremminkin vähenevän egon kuin omalle erityisyydelleen huomiota vaativan tekstiä. Siksi se ei prekaariutta, luokkaa tai luovuutta kuvaavana teoksena laita päähenkilöään minkään eduskuvaksi, ja autofiktiivisessä mielessä se on hauras ja hajoava. Se ei niinkään tee stigmoja näkyväksi kuin näyttää kauneuden ja mielikuvituksen niiden takana.

Jotkut kirjan säkeistä tai lauseista, kumpia nyt ovatkaan, muistuttavat mystiikan perinteestä: ”minulla on tyhjät kädet ja kaikki annettavana. / en pysty säilyttämään kaikkea yksin”. Ilmastokriisin yhteydessä ne saavat lisäsävyjä: uhka tuntuu, ja uurastusta on oman elämän asettaminen sitä vasten.

Noin nelisataasivuinen Iida Ylämäki on harvinaislaatuinen esine. Graafisen suunnittelun on toteuttanut Jaakko Suomalainen yhdessä tekijän kanssa. Hopeanharmaan painovärin levittyminen vaihtelee, toisinaan teksti on paksua, toisinaan ohutta, päätteetön fontti (Hill) näyttää hetkittäin käsityöltä. Kirja itsessään muuttuu kiinnostavaksi esineeksi, samaan tapaan kuin Elsa Töllin runokirja Fun Primavera (2020) tai Unne Nirhamon Bebete (2021).

Antti Nylénin Bokehin julkaisuideologian mukaisesti kirja on ”painettu ja siksi painava. Se pysyy ja jää. Kuin siirtolohkare, se ei enää siirry”, lukee manifestissa julkaisijan verkkosivuilla.

Juuri lohkareen ehdottomuutta on Iida Ylämäessä. Kirjallisuus on kirjan taidetta, muutakin kuin säettä tai tarinaa. ”Vain taiteessa on enää mieli, / vain siinä on enää rakenne”, sanoo Iida Ylämäki.