The Script -yhtyeen kitaristi Mark Sheehan on kuollut

46-vuotiaana kuollut Sheehan oli yksi Dublinista lähtöisin olevan The Scriptin perustajista.

Irlantilaisen The Script -yhtyeen kitaristi Mark Sheehan on kuollut, yhtye ilmoittaa sosiaalisen median kanavissaan.

Sheehan oli 46-vuotias ja kuoli lyhytkestoiseen sairauteen, perjantai-iltana julkaistussa tiedotteessa kerrotaan.

”Rakastettu aviomies, isä, veli, bänditoveri ja ystävä Mark Sheehan menehtyi tänään sairaalassa lyhtykestoisen sairauden jälkeen. Perhe ja yhtye pyytävät faneja kunnioittamaan heidän yksityisyyttään tänä traagisena aikana.”

Sheehan oli yksi Dublinista lähtöisin olevan The Scriptin perustajista. Sheehan, laulaja Danny O’Donoghue ja rumpali Glen Power perustivat rock-yhtyeen vuonna 2001.

Yhtye tunnetaan muun muassa vuonna 2008 julkaistuista kappaleistaan Breakeven ja The Man Who Can't Be Moved. Yhtyeen isoin listahitti on vuonna 2012 ilmestynyt Hall of Fame, jossa esiintyi mukana myös rap-artisti will.i.am.

Yhtyeen on tarkoitus toimia laulaja P!nkin Britannian-kiertueen lämmittelijänä kesäkuussa.