Charlesin kruunajais­konsertista pop­spektaakkeli, mukana Katy Perry ja Take That

Kruunajaisten juhlakonserttiin tulee 20 000 katsojaa.

Kuningas Charles III:n kruunajaisten kunniaksi järjestettävässä konsertissa nähdään useita poptähtiä, kertoo BBC.

Esiintyjien joukossa ovat muun muassa brittiyhtye Take That sekä yhdysvaltalaiset laulajat Katy Perry ja Lionel Richie.

Juhlakonsertti järjestetään Windsorin linnan tiluksilla sunnuntaina 7. toukokuuta, päivä virallisten kruunajaisten jälkeen. Kruunajaiset pidetään Lontoossa.

Poikabändinä tutuksi tullut Take That muistetaan suursuosiostaan 1990-luvun alussa. Yhtyeen jäsen Robbie Williams on tehnyt menestyksekästä soolouraa ja palannut yhtyeen riveihin satunnaisesti, mutta kruunajaiskonsertissa häntä ei nähdä.

Katy Perry on yksi 2010-luvun kaupallisesti menestyneimmistä poptähdistä, jonka isoimpia hittejä ovat I Kissed a Girl, California Gurls ja Firework.

Pitkän uran tehnyt Lionel Richie tunnetaan 1980-luvulla julkaistuista kappaleistaan All Night Long (All Night) ja Hello. Hän sai nimensä Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan viime vuonna.

Brittitabloidi OK!:n mukaan kuningas olisi halunnut juhlakonserttiin esiintymään Adelen ja Ed Sheeranin, mutta kumpikin kieltäytyi. Sheeran vetosi keikkakiireisiin, mutta Adelen sanotaan kieltäytyneen ilman perusteluja.

BBC:llä esitettävään juhlakonserttiin tulee 20 000 katsojaa ja kutsuvieraita.

Pop-spektaakkelin lisäksi kruunajaiskonsertissa kuullaan kuullaan klassista musiikkia ja oopperaa muun muassa Andrea Bocellin esittämänä.