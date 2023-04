Oikeussalidraaman kuvausten kerrotaan alkavan kesäkuussa.

Legendaarinen näyttelijä ja elokuvantekijä Clint Eastwood ei ole 92 vuoden iästään huolimatta aikeissa vielä jäädä eläkkeelle. Toukokuussa 93 vuotta täyttävän Eastwoodin kerrotaan suunnittelevan uutta elokuvaa, jonka työnimenä on ”Juror No. 2”, eli ”Valamies numero 2”. Asiasta ovat kertoneet esimerkiksi Variety ja Deadline.

Kuten nimestä voi päätellä, on elokuvasta tulossa oikeussalidraama. Siinä seurataan murhaoikeudenkäyntiä, jonka aikana valamies tajuaa, että hän on saattanut aiheuttaa uhrin kuoleman. Hänen on päätettävä manipuloiko hän valamiehistöä pelastaakseen itsensä vai paljastaako totuuden.

Nicholas Hoult Renfield-kauhukomedian ensi-illassa New Yorkissa tänä vuonna.

Valamiehen rooliin Eastwood on suunnitellut Nicholas Houltia, 33. Britti Hoult teki läpimurtonsa lapsinäyttelijänä Poika-elokuvassa vuonna 2002. Viimeksi hänet on nähty yhdessä Nicolas Cagen kanssa Renfield-kauhukomediassa.

Toni Collette Mafia Mamma -elokuvan ensi-illassa huhtikuussa 2023 New Yorkissa.

Australialaisen Toni Colletten, 51, puolestaan kerrotaan käyvän neuvotteluja syyttäjän roolista. Collette on näytellyt sekä Broadwaylla että elokuvissa, joihin kuuluvat esimerkiksi About a Boy (2002) ja Little Miss Sunshine (2006). Viimeksi Collette on tehnyt pääroolin elokuvassa Mafia Mamma.

Elokuvan käsikirjoituksen tekee Jonathan Abrams ja aiempien Eastwoodin ohjaamien elokuvien tapaan sen tuottaisi Warner Bros. Elokuvan kuvausten kerrotaan alkavan kesäkuussa.