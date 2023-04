Pekka Strang saa ylistystä soturikuninkaan roolistaan The Last Kingdom -elokuvassa

Netflixin The Last Kingdom -sarjan päättävässä elokuvassa näyttelee Pekka Strangin lisäksi Ilona Chevakova.

Pekka Strang on The Last Kingdom -elokuvassa tanskalainen soturikuningas.

Netflixin perjantaina 14. huhtikuuta julkaisema elokuva The Last Kingdom: Seven Kings Must Die ei maailmalla julkaistuissa arvosteluissa ole saanut erityisempiä hurraa-huutoja.

Viisi kautta Netflixissä jatkuneen historiallisen seikkailusarjan The Last Kingdomin päättävä elokuva sai The Guardianin arvostelussa kolme tähteä ja maltilliset kehut, kun taas The New York Times lopettaa arvionsa tylysti: ”Elokuvassa, joka ei ainoastaan vie seitsemän kuninkaallista henkeä, vaan myös useita aivosoluja, ei ole mitään panoksia.”

Suomalaisittain huomattavasti kiinnostavampaa on kuitenkin Varietyssa perjantaina julkaistu arvostelu, jossa näyttelijä Pekka Strang nostetaan näyttelijäkaartin parhaimmistoon.

”Pakanallisen tanskalaisen soturikuninkaan Anlafin roolissa suomenruotsalainen Pekka Strang (’Tom of Finland’) lienee porukan paras esiintyjä.”

Varietyssa harmitellaan lisäksi, ettei elokuva anna Strangin roolisuoritukselle enemmän mahdollisuuksia.

The Last Kingdom -elokuvassa näyttelee toinenkin suomalainen, jo sarjan viidennellä ja viimeisellä kaudella nähty Ilona Chevakova. Chevakovan roolihahmon nimi on Ingrith.

Ilona Chevakova yhdessä Finania näyttelevän Mark Rowleyn kanssa.

The Last Kingdom perustuu brittiläisen Bernard Cornwellin kirjasarjaan. Suomeksi sarjan ensimmäinen teos ilmestyi 2007 Viimeinen kuningaskunta -nimellä. 800- ja 900-lukujen Englantiin sijoittuvan tarinan keskiössä ovat englantilaisten ja tanskalaisten valtataistelu. Taistoa käydään myös kristinuskon ja pakanuuden välillä.