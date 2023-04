”Tunnelma on pilalla” – Lukijat kertovat ärsyttävistä ilmiöistä kulttuuri­tapahtumissa

Moni HS:n kyselyyn vastanneista kertoo kokeneensa kulttuuritapahtumissa häiritsevää käytöstä. Häiriötä aiheuttavat erityisesti erilaiset älylaitteet.

Kovaan ääneen juttelua ja kommentointia, erilaisten älylaitteiden käyttämistä esityksen aikana sekä humalaista käytöstä. Muun muassa nämä ärsyttävät kulttuuritapahtumien kävijöitä, jotka vastasivat HS:n kyselyyn.

Useampi vastaaja mainitsi epäasiallisen käytöksen stand up -keikoilla. Yksi heistä oli käsikirjoittaja, ohjaaja ja stand up -koomikko Kaisa Pylkkänen.

”Kun koomikon ja katsojan väliin tuodaan kamera, yhteys katkeaa, jutun seuraaminen katkeaa, naurut jäävät saamatta ja muutenkin kaikki häiriintyvät”, Pylkkänen kirjoitti.

Puhelimitse hän kertoo kohtaavansa stand up -koomikkona erilaista häirintää ”lähes joka toisella keikalla”.

”Jatkuva keskeyttäminen häiritsee eniten”, sanoo stand up -koomikko Kaisa Pylkkänen.

Pylkkänen uskoo tämän johtuvan ainakin siitä, että stand up -keikoilla yleisö on enemmän humalassa kuin teatterissa yleensä.

Pylkkänen on kokenut stand up -keikoillaan esimerkiksi huutelua, päälle puhumista ja esitysten kuvaamista. Hän kertoo poistaneensa henkilöitä esityksistään ja myös hakeneensa katsojalta puhelimen pois kädestä.

”Jatkuva keskeyttäminen häiritsee eniten. Se rikkoo koko esityksen yleisen tunnelman.”

Tilanne ei ole vuosien varrella muuttunut, Pylkkänen sanoo.

”Samanlaista on ollut aina.”

HS kertoi viime viikolla brittikyselyn tuloksista, joiden mukaan valtaosa teattereiden työntekijöistä oli kokenut tai nähnyt yleisössä sopimatonta käyttäytymistä.

HS:n kyselyyn vastanneiden kommenteissa korostuu sama ilmiö kuin Britanniassa. Häiritsevä käytös kulttuuritapahtumissa on monen vastaajan mielestä lisääntynyt koronapandemian jälkeen.

Erityisesti älylaitteiden näprääminen ja näyttöjen kirkas valo ärsyttää monia. Eräs vastaaja tiivistää monen ajatuksen toteamalla, että kännyköillä ollaan erilaisissa tapahtumissa ”täysin estoitta”.

”Missä vaan konsertissa edessäni istuvat nostavat kännykät ja alkavat kuvata. He peittävät näkyvyyteni, eli katson konserttia heidän kännyköidensä läpi. Tai kun estradilla on hieno ja harras hetki, jonka joku vieressäni päättää kuvata. Hän alkaa kaivaa kännykkää ja avata sitä ja oma tunnelma on pilalla”, kertoo espoolainen nainen.

HS julkaisee kyselyyn vastanneiden kommentteja nimettöminä. Jutussa on siteerattu vain vastaajia, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Monen vastaajan mukaan tapahtumia kuvataan ja kuvia julkaistaan sosiaaliseen mediaan jopa esityksen aikana tilanteissa, joihin se ei sovi. Monen mielestä ihmisten keskittymiskyky näyttää alentuneen eikä esimerkiksi elokuvateatterissa enää osata olla vilkuilematta puhelinta.

Eräs vastaajista mainitsee ”uusimmaksi häiriköksi” älykellot, jotka välähtelevät pimeässä katsomossa viestin saapumisesta tai liikkeestä.

Älylaitteiden lisäksi harmia tapahtumissa tuottaa kovaan ääneen puhuminen ja muu äänenkäyttö. Vastaajien mukaan kovaan ääneen puhuminen on häirinnyt niin stand up -esityksissä, rokkikeikoilla kuin konserteissakin.

”Jo ennen pandemiaa olen muutamia kertoja joutunut konsertissa pyytämään vieruskaveria laulamaan hiljempaa. J. Karjalainenkin joutui muutama viikko sitten Tavastialla useamman kerran pyytämään yleisöä hiljenemään akustisen biisin aikana”, kertoo kirkkonummelainen nainen.