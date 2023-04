Taidemaalari Pablo Picasson kuolemasta on kulunut 50 vuotta, ja merkkivuosi on nostattanut keskusteluun taiteellisen perinnön lisäksi myös taiteilijan epäinhimillisen käytöksen.

Taidemaalari Pablo Picasson kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Aikansa suurin miestaiteilija kuoli puoli vuosisataa sitten 8. huhtikuuta vuonna 1973. Hänen taidettaan juhlitaan tänä vuonna suurissa taidemuseoissa ympäri maailmaa, esimerkiksi Yhdysvalloissa New Yorkin Guggenheim-museossa ja Euroopassa Madridin Thyssen-Bornemisza-museossa sekä Sveitsissä Fondation Beyelerin museossa.

#Metoon jälkeisessä ajassa Picasson perintöä tarkastellaan kuitenkin myös hänen naisiin kohdistuneen epäasiallisena pidetyn käytöksen langettamassa varjossa.

Merkkivuosi on nostattanut keskustelun esiin kansainvälisissä medioissa.

Uutistoimisto AFP kysyi jo vuosi sitten, onko Pablo Picasso ”canceloitu”. Siis, onko hänen taiteelliset saavutuksensa peruttava tai mitätöitävä taiteilijan naisvihamielisten edesottamusten vuoksi.

Brittilehti The Independent puolestaan pohtii, onko Picasso 1900-luvun suurin taiteilija vai ”canceloinnin” ansaitseva misogynisti.

Pariisin Picasso-museon johtaja Cecile Debray sanoi vuosi sitten AFP:n haastattelussa, että #metoo on selvästi tahrannut taiteilijan. Debrayn mukaan Picasson edesottamusten kriittinen tarkastelu on erityisen voimakasta tämän valtaisan taiteellisen perinnön vuoksi.

The New York Times julkaisi Picasson kuolinpäivän alla taiteilijan taiteellista perintöä ja henkilökohtaista elämää käsittelevän kahden artikkelin kokonaisuuden. Lukija voi valita, tarkasteleeko tätä rakastavasta vai vihaavasta näkökulmasta. Myös keskustelu ja aihe on kaksijakoinen.

Perintö on kiistaton, mutta niin myös se, että Picassolla oli tiettävästi kaksi vaimoa, ainakin kuusi rakastajatarta ja lukemattomia satunnaisia rakastajia. Naiset olivat usein taiteilijaa selvästi nuorempia (Picasso avioitui toisen kerran 79-vuotiaana muusansa Jacqueline Roquen kanssa tämän ollessa 27-vuotias). Taiteilijan kerrotaan jakaneen naiset kahteen kastiin: jumalattariin ja ovimattoihin. Hänen on kerrottu painaneen riidan seurauksena palavalla tupakalla leimansa rakastajattarensa, ranskalaisen taidemaalarin ja kirjailijan Fracoise Gilotin ihoon.

Taiteilijaa rakastavan näkökulman mukaan epäinhimillisen käytöksen nykyaikaisen tarkastelun rinnalla myös Picasson taidetta ja erityisesti teosten ”eloisia” naishahmoja tulisi tarkastella nykyaikaisen linssin lävitse. Artikkelin mukaan Picasso toi töihinsä eletyn kokemuksen ajan miestaiteilijoille tyypillisen seksualisoivan katseen sijaan. Hän maalasi äitejä ja lapsia ilman matriarkaalista autuutta.

Picassoa ”vihaava” artikkeli huomioi taiteilijan naisiin kohdistuneen epäinhimillisen toiminnan lisäksi myös hänen ylevän tai valistumattoman suhtautumisensa muiden kulttuurien taiteeseen.

Taiteilija on tiettävästi sanonut, ettei ole koskaan kuullutkaan afrikkalaisesta taiteesta, vaikka hänen kubistiset pioneerityönsä henkivät mantereen ideoita ja muotoja. Taiteilija vieraili Pariisin etnografisessa museossa, inspiroitui siellä näkemistään länsiafrikkalaisista naamioista ja käytti niitä teoksissaan ilman asiayhteyttä pelkkänä rekvisiittana.

Artikkeli ei kehota poistamaan Picasson teoksia museoista. Pikemminkin tulisi antaa tilaa myös muille modernin taiteen mestareille, jotka tähän mennessä ovat jääneet miehen varjoon.

Kriitikko erottaa tekijän taiteestaan ja kenties juuri tämä mahdollistaa avoimen keskustelun hänen epäinhimillisestä ja vihamielisestä käytöksestä. Se ei poista hänen teostensa mestarillisuutta, mutta mahdollistaa niiden nykyaikaisen tarkastelun.

Siihen, pitäisikö taiteilijaan suhtautua yksiselitteisen myönteisesti tai kielteisesti, ei The New York Timesin kriitikon Deborah Solomonin mukaan ole selkeää vastausta. Ristiriitaisuus vaikuttaa olevan taiteilijan keskeinen voima, joka näkyy myös hänen taiteessaan: asioita on mahdotonta katsella vain yhdestä suunnasta.