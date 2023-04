Jari Hanska ei ole huolestunut politiikan journalismin tulevaisuudesta. ”Tuntuu että sille on alati enemmän tilausta. Kun on yhä enemmän sisällöntuottajia, jotka eivät ole toimittajia, meidän toimittajien tehtävä on osoittaa journalismin laadulla sen tarpeellisuus.”