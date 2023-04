Time Machine -albumin koukut ovat musikaalisia ja vuosikymmenten aikana tehokkaaksi hioutuneita.

Pop / albumi

Alma: Time Machine. PME.

★★★★

Vuonna 2017 Alma-Sofia Miettinen oli suomalaisen popmusiikin juhlittu uusi tähti ja itseoikeutettu Linnan juhlien vieras, mutta todellisen äänensä hän on löytänyt vasta nyt.

Hurjia kuuntelulukuja saaneiden ensimmäisten singlejen jälkeen Almalta odotettiin kuumeisesti ensialbumia, joka ilmestyi lopulta keväällä 2020. Se jäi osin koronapandemian jalkoihin, mutta läpimurtokappaleisiin verrattuna se oli myös musiikillisesti pieni pettymys.

Sillä ei ole enää väliä, sillä Alman juuri ilmestynyt toinen albumi Time Machine on erinomainen poplevy, jonka kappaleista huokuu energia, rohkeus ja musikaalisuus.

Uusissa kappaleissa Alma on jättänyt minimalistisen elektropopin, ja onnistunut tekemään ajattomalta kuulostavaa musiikkia, jossa koukut ovat sävellyksissä, eivät niinkään soundeissa tai muissa tuotantoratkaisuissa. Käytännössä se tarkoittaa tavallisesta neljän soinnun hittikaavasta poikkeamista, kromaattisia sävelkulkuja, rinnakkaissävellajien käyttöä ja vastamelodioita.

Almalla oli hyviä laulumelodioita jo ensilevyllään, mutta nyt melodiat eivät ole vain tuotantoa koossa pitävää liimaa, vaan vakaasti seisovien kappaleiden keihäänkärkiä.

Tämä tekee Alman uusista kappaleista myös perinteisen kuuloisia. Jo aiemmin singlenä julkaistu mainio Summer Really Heart Us on kvinttiympyräsointuineen kuin Toivo Kärjen sodanjälkeisestä tuotannosta, ja Tell Maman viimeisen kertosäkeen modulaatioon johtava nouseva kuudestoistaosakuvio on kuin Abban SOS-klassikosta.

Eikä se ole vahinko, sillä Alma on nimennyt Abban yhdeksi albumin inspiraation lähteeksi Elton Johnin ohella. Ruotsalaisen pop-perinteen vaikutusta voi jäljittää toki myös Alman albumin ruotsalaisten lauluntekijäkumppanien Elvira Anderfjäldin ja Tove Burmanin kautta. Paikoin kuuluu myös kaikuja John Lennonista, varsinkin albumin päättävässä komeassa Hey Mom Hey Dadissa. Kitarabändin soittamana se olisi voinut sopia jollekin Oasiksen albumeista.

Time Machinen tekstit ovat omakohtaisia ja kuten nimestä voi päätellä, niissä käydään läpi Alman elämän aiempia vaiheita, kuten suhdetta vanhempiin ja kaksossisareen. Albumin kohokohtiin kuuluva Natalia viittaa puolestaan Alman elämänkumppaniin. Alman vahva ääni säröytyy lopussa vaikuttavasti, ja ylväästi kasvavaa rakkauslaulua kuuntelisi pitempäänkin kuin kaksi minuuttia ja 48 sekuntia.

Kappaleiden kompakti mitta onkin oikeastaan ainoa tuotannollinen myönnytys viime vuosien poptrendeille. Pisin kappale kestää juuri ja juuri yli kolme ja puoli minuuttia. Pidemmässä historiaperspektiivissä sekin on toki paluuta 1960- ja 1970-luvun singlehitteihin, jotka olivat vinyylisinglen rajallisen tallennuskapasiteetin takia lähes poikkeuksetta enintään kolmeminuuttisia.

Vaikka Time Machinen 13 kappaleesta kaikki eivät ole täysosumia, niin koko levystä välittyy musiikin tekemisen riemu ja usko omaan näkemykseen.