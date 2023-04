Sarja lähtee liikkeelle pöhköstä rattiraivosta, jonka taustasyiden selviäminen tuo rinnalle myötätuntoon nojaavaa draamaa. Steven Yeun näyttelee taitavasti.

Koston kierteeseen perustuva ”tit for tat” – eli ”mitta mitasta”-komedia – on elokuvan ystäville tuttua etenkin Ohukaisen ja Paksukaisen eli Stan Laurelin ja Oliver Hardyn lyhäreistä. Niiden usein toistuvassa kuviossa yksi tekee tihutyön ja toinen vastaa vähintään samalla mitalla.

Los Angelesiin sijoittuva kymmenosainen draamakomediasarja Beef on nykyaikainen, pitkälle viety versio edellisestä. Sarja lähtee liikkeelle tyhjänpäiväisestä vastakkainasettelusta, parkkipaikalla kuohahtavasta rattiraivosta, ja jatkaa eteenpäin ahdistuksen sävyttämän kostonkierrekomedian ja mutkittelevan draamakerronnan yhdistelmänä.

Erinomaista on, että yhteys tosielämään säilyy. Näin kipuilu tuntuu toistuvasti katsojassakin.

Rattiraivotapauksen toinen osapuoli on ahkera Danny Cho (Steven Yeun). Dannyn tavoitteena on saada kitulias yhden miehen remonttiyrityksensä kannattamaan niin hyvin, että hän voisi rakentaa talon vanhemmilleen.

He ovat joutuneet muuttamaan takaisin Etelä-Koreaan, kun Isaac-serkun (David Choe) laittomat puuhat syöksivät perheen motellin konkurssiin. Sukulaislähtöistä painetta Dannyn elämään tuo myös hänen luonaan asuva vetelehtivä veli Paul (Young Mazino).

Toiseksi riitapukariautoilijaksi paljastuu menestyvä yrittäjä ja perheenäiti Amy Lau (Ali Wong), joka on tottunut hymyilemään silloinkin, kun ei hymyilyttäisi. Amy on neuvotellut neuvottelemasta päästyään viherkasviliikkeidensä myynnistä rautakauppaketjulle. Myynnin oletettu tuotto mahdollistaisi vihdoin ja viimein oravanpyörästä hyppäämisen.

Amyn aviomies, helppoon elämään tottunut design-gurun lempeä poika George (Joseph Lee), väsää työkseen keramiikkakakkaroita, joita kukaan ei osta. Kun Amy yrittää kertoa miehelleen päivänsä kismityksen aiheista, kuuntelemisen sijaan George suosittelee kielteisten tunteiden välttämistä ja kiitollisuuspäiväkirjan pitämistä.

Veli Paul (Young Mazino) ja serkku Isaac (David Choe) ovat Dannylle (Steven Yeun) sekä ilon että huolen aihe.

Sarjan on luonut ensimmäisenään Lee Sung Jin, joka on muun muassa käsikirjoittanut jaksoja aikuisten animaatiosarjaan Tuca & Bertie (2019–2022). Siinä Wongilla ja Yeunilla oli keskeiset ääniroolit.

Yeun, joka nousi Oscar-ehdokkaaksi pääosastaan elokuvassa Minari (2020), on näyttelijänä todella moniulotteinen. Lavakoomikkonakin tunnettu Wong ei ole yhtä taitava, mutta piirtää kyllä käsikirjoituksen tukemana pätevän muotokuvan naisesta, jolla on lapsesta lähtien ollut vaikeuksia luoda yhteys läheisiinsä.

Rautakauppaketjun upporikasta omistajaa esittää Maria Bello.

Maailmalla Beefiä (suomalaisittain biiffi eli riita) on kehuttu. Ylistävimpiin arvioihin, jollainen julkaistiin esimerkiksi The New York Timesissa, en voi yhtyä, koska energisen kireäviritteisyyden vastapainoksi sarjassa on myös paikoittaista tyhjäkäyntiä.

Kaikkiaan Beef kuitenkin kertoo onnistuneesti elämisen universaaleista turhaumista ja tökkimisistä. Kun Danny puuskahtaa ”Aina on jotain!”, lause pätee Atlantin tälläkin puolen. Korkeintaan tarvitsee lisätä ärräpää.

