Taidepopin kärkiyhtyeen kolmen vuoden urakka synnytti kaksi rinnakkaista albumia. Kunnianhimosta huolimatta suurieleisyys kuulostaa myös pitkästyttävältä.

Pop / albumi

Ruusut: Melankolia I & Melankolia II. Fullsteam.

★★★

Kotimaisen elektropopin taiteellinen kärkiyhtye Ruusut julkaisi perjantaina kolmen vuoden urakan päätteeksi kaksi erillistä Melankolia-nimistä albumia, jotka muodostavat kokonaisuuden.

Tietämättäkin olisi voinut arvata, että hankkeen muotopuolen esikuvana on ollut täysin päinvastaista tyyliä edustavan Guns N’Rosesin Use Your Illusion -levyt Inspiraatiota nimi- ja konseptitasolla on tarjonnut myös The Smashing Pumpkinsin grungeraamattu Mellon Collie and the Infinite Sadness.

Kahdenkymmenen kappaleen suurteos haastaa Ruusujen aiempaan leikkisyyteen ihastuneet selvästi vakavamielisemmillä abstraktioilla.

Pääpiirteissään tulos kuulostaa tutun suurieleiseltä ja lyyriseltä Ruusuilta. Uhmakkaan teatraalisesti herkkää, massiivista, elektronista ja orgaanista leikkelevässä äänimuotoilussa kuuluu pyrkimys korostetun taiteellisiin ratkaisuihin.

Viiden vuoden takaisen Glitchit-läpimurtohitin värikylläinen hyperpop-hurmos kuulostaa tummasävyisen ja jopa ilottoman uutuuden rinnalla lähinnä sokerihumalaiselta harharetkeltä Hoplopiin.

Yhtye on kertonut tavoitelleensa lohduttomuutta ja rönsyjen karsimista. Projektin henkisinä esikuvina ovat olleet Kanye Westin Donda-levy sekä Portishead-yhtye – Ruusujen tavoin taiteellisesta ehdottomuudesta tunnettuja tekijöitä molemmat.

Etenkin raamikkaammin iskevällä ensimmäisellä levyllä jylhät konebassot muistuttavat rap-tuotannoista, joiden parissa yhtyeen Miikka Koivisto on paiskinut viime vuodet päivätöitä.

Konesoinnin vastapainoksi keskeiseen rooliin nousevat viitseliäästi hyödynnetyt jouset ja Vaskivuoren lukion tyttökuoro.

Artturi Tairan avustaman viimeistellyn soinnin jatkoksi huomio kiinnittyy arvuuttelemaan projektin mystisiksi parin kuukauden kuuntelun jälkeenkin jääviä tarkoitusperiä ja sanomaa.

Vetoavia sävelkulkuja löytyy enää pirstaleina, hittipotentiaalia ei sitäkään. Dopamiiniryöppyä jahtaava kuulija ajetaan muualle.

Itse kuulen jopa pitkäveteisen ja tekotaiteellisen puolelle lipsuvassa eeppisyydessä yhtyeelle ominaista, tinkimättömyydestä ja kokeilun halusta kumpuavaa humoristista kapinaa.

Albumi nojaa yhtyeen luottotekstittäjän Lauri Levolan rinnakkaisia ulottuvuuksia Interstellar-elokuvan hengessä tarkastelevaan taustatarinaan.

Maailmanselitys jää toissijaiseksi uudenlaisen kömpelyyden noustessa sanoituksissa esiin.

Muutamaan otteeseen kosmisia ja luontoaiheita toistava lyriikka muistuttaa vaivaannuttavasti koneälyn monistamaa tekstiä.