Seksikäs-Suklaa ja Moly Bros tapaavat rahoillaan pröystäileviä suomalaisia, mutta sarjan pointti hukkuu yleiseen hulabaloohon.

Sarjan juontaa mediapersoona Seksikäs-Suklaa alias Luyeye Konssi (kesk.). Mukana on myös Moly Bros eli Iba Manza ja Abdirahman Keinaan.

Pinttyneen käsityksen mukaan suomalaiset ovat porukkaa, jolla ei ole tapana huudella raha-asioista, saati kerskailla oman pankkitilin saldolla. Vaarana vaanii aina kateus – tai ainakin epäily muiden kateudesta.

Kahdeksanosainen Fleksaajat lähestyy vaatimattomuuden vaadetta karnevalistisesti. Sarjan nimi tulee englanninkielisestä sanasta flex, jolla viitataan leveilyyn. Yleensä homma nimi on, että massia löytyy ja se halutaan myös näyttää.

Fleksaajat on syntynyt maailmassa, jossa oman tyylin ja ennen kaikkea tyylin kalleuden näyttämisestä on tullut luvallisempaa pitkälti somen vaikutuksesta. Ohjelman voi nähdä myös osana viime vuosina podcasteihin ja realitysarjoihin levinnyttä rahapuhetta.

Samalla kun rahasta on alettu puhua aiempaa avoimemmin ja enemmän, omituinen sievistely on uinut kielenkäyttöön. Kukaan ei esimerkiksi vahingossakaan puhu enää rikastumisesta vaan vaurastumisesta, mikä on todellisuudessa vain hienosteleva tapa puhua fyrkan takomisesta.

Fleksaajat ei hissuttele tai yritä naamioida mammonanpalvontaa muuksi. Pohjimmiltaan kyse on samasta kuin aikoinaan MTV:n Cribsin kaltaisissa sarjoissa, joissa jenkkijulkkikset esittelivät hulppeita kotejaan hidastetuissa kamera-ajoissa. Äimistelyyn on vain lisätty reilusti kotikutoista huumoria mukaan.

Ohjelman juontaa omalla letkeällä tavallaan mediapersoona Seksikäs-Suklaa alias Luyeye Konssi, pleksit päässä ja kieli poskessa. Apunaan hänellä on somevideoistaan tunnettu Moly Bros eli Ibrahim ”Iba” Manza ja Abdirahman Keinaan. Kaksikon suosituimmilla videoilla kysellään satunnaisilta vastaantulijoilta, paljonko päällä olevat vaatteet ja asusteet ovat maksaneet. Toisinaan haastateltavaksi on päätynyt myös tunnettuja henkilöitä Sanna Marinista Jare Tiihoseen.

Ohjelma julistaa lähtevänsä tutkimusmatkalle suomalaiseen fleksaamiseen, mitä se sitten oikeastaan edes tarkoittaa. Aivan yhtä epämääräinen on myös lopputulos. Moly Brosin katugallupien välillä Seksikäs-Suklaa juttelee mukavia ja vähän haastattelee. Pointti hukkuu hulabaloohon, ja esimerkiksi kakkosjaksossa käytetään mukavasti aikaa puhtaasti Vitunleija-brändin markkinoimiseen.

Pitkää somevideota muistuttava häsläys ei itse aiheesta kerro juuri mitään.

Fleksaajat, C More.