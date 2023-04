Oopperan kummitus oli Broadwayllä pisimpään esitetty musikaali.

Moninkertaisesti palkittu musikaali Oopperan kummitus nähtiin New Yorkin Broadwayllä sunnuntaina ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Oopperan kummitus (The Phantom of the Opera) sai ensi-iltansa Broadwayllä vuonna 1988. Sen jälkeen sitä on esitetty 35 vuoden ajan lähes 14 000 kertaa.

Musikaalin säveltäjä Andrew Lloyd Webber omisti musikaalin viimeisen Broadway-esityksen viime kuussa syöpään kuolleelle pojalleen.

Oopperan kummitus perustuu Gaston Leroux’n samannimiseen, vuonna 1910 ilmestyneeseen romaaniin.

Musikaali sijoittuu 1800-luvulle. Se kertoo oopperalaulaja Christine Daaésta, jota salaperäinen kummitus Erik opettaa hiomaan laulutaitojaan. Asiat saavat kuitenkin synkän käänteen, kun Erik valitsee Christinen muusakseen, mutta Christine rakastuu hyväntekijä Raouliin.

Viimeisen esityksen jälkeen lavalla nähtiin myös merkittäviä Oopperan kummitus -tähtiä, kuten Michael Crawford, joka oli ensimmäinen Erikin roolia esittänyt näyttelijä, sekä Sarah Brightman ja Judy Kaye.