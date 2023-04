Toimittaja Matias Luoto luotaa ihmishirviön tekosia Sakari Kiurun pätevässä uutuudessa.

Sakari Kiurun kirjoittamassa dekkarisarjassa seurataan freelance-toimittaja Matias Luotoa. Uusi Putoamisen pelko on kirjasarjan kolmas osa.

Romaani

Sakari Kiuru: Putoamisen pelko. Myllylahti. 296 s.

Putoamisen pelko on kolmas osa helsinkiläisen valokuvaajan ja kirjailijan Sakari Kiurun freelance-toimittaja Matias Luodosta kertovassa sarjassa. Se ei ole samalla tavalla yhteiskunnallinen kuin Kiurun edellinen Luoto-dekkari Murheiden maa, mutta tunnelma ja kuva näennäisen hyvinvoinnin alla piilevästä pahuudesta ovat samanlaisia.

Romaani kuljettaa Luotoa Helsingin ja Pohjanmaan väliä. Luoto on luvannut yrittää selvittää, mitä tapahtui hänen ystävänsä Juhon isälle Mauri Muurille pienessä pohjalaiskylässä vuonna 1975. Muuri jätti silloin viisivuotiaan Juhon autoon odottamaan, sanoi tulevansa pian takaisin ja katosi jäljettömiin.

Kyse on seudusta, jolla kaikki tuntevat toisensa ja ovat tavalla tai toisella kytköksissä toisiinsa. Yhdistävä tekijä on ollut ennen kaikkea epämääräinen yrittäjä Kelomaa, joka on aluksi tuonut kylään teollisuutta ja työpaikkoja ja sitten yhtäkkiä siirtänyt toimintansa Helsinkiin ja vienyt näin monilta kyläläisiltä elannon.

Myös Luodon oma menneisyys nousee esiin. Lastenkodissa kasvanut nelikymppinen Luoto ei ole koskaan tuntenut äitiään ja isänsäkin hän ehti tavata vain muutaman minuutin verran ennen kuin tämä menehtyi tulipalossa. Isä on puolestaan tuntenut Kelomaan ja muitakin kyläläisiä, ja vaikuttaa, että hän on jollain tavoin ollut sekaantunut tapahtumiin.

Kiurun edellisten dekkarien tapaan Putoamisen pelko kulkee notkeasti ja liikoja selittelemättä juonensa ja henkilöhahmojensa varassa päätökseensä, jossa Luodon elämä muuttuu peruuttamattomasti ja hän joutuu tekemään suuren moraalisen valinnan.

Ylittääkö oikeudenmukaisuus lain vai päinvastoin? Onko joskus oikein jättää murhaajan henkilöllisyys paljastamatta vaikka sen tietääkin?

Tapahtumien keskiössä on todellinen ihmishirviö, jonka teot heittävät varjonsa kaikkien ylle, vaikkei hän tarinassa esiinnykään kuin yhdessä kohtauksessa. Kiuru saa tämänkin raflaavan elementin vaikuttamaan luontevalta ja uskottavalta.

Luodon oma elämänpiiri kokemuksineen, muistoineen ja tuntoineen saa kirjan tyylin sopivan vähäeleisen kartoituksen, joka on aivan riittävä piirtääkseen Luodosta hyvän kuvan.

Sakari Kiurun Matias Luoto -sarja on vakaata ja luotettavaa kotimaista dekkarikirjallisuutta, joka ei ehkä nouse samalla tavoin esiin kuin värikkäämpiä ja eksoottisempia dekkareita kirjoittavien teokset, mutta joka on omalla eleettömällä tavallaan palkitsevaa.