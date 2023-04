Mahdollisen lakon takia televisiossa nähtäisiin tavallista enemmän uusintoja ja reality-sarjoja.

Hollywoodin käsikirjoittajat uhkaavat mennä lakkoon, kertoo uutistoimisto Reuters.

Televisio- ja elokuvakirjoittajien ammattiliiton (WGA, The Writers Guild of America) mukaan lakko alkaa, mikäli heillä ei ole uutta sopimusta työnantajien kanssa 1. toukokuuta mennessä.

Mahdollinen lakko vaarantaisi Hollywoodin televisiotuotannon, vaikeuttaisi tuotantoyhtiöiden toimintaa ja vaikuttaisi televisiotarjontaan.

Liitto vaatii jäsenilleen palkankorotuksia. Liiton mukaan kirjoittajat ovat kärsineet ”striimausboomista”, mikä on johtanut muun muassa lyhyempiin tuotantokausiin ja sitä myötä tulonmenetyksiin.

Lakkopyrkimyksiä on tukenut muun muassa kirjailija ja tuottaja Amy Aniobi. Hänen mukaansa palkankorotusvaatimus on perusteltu, sillä monet matala- ja keskipalkkaiset kirjoittajat joutuvat tekemään kahta työtä elättääkseen itsensä kalliissa kaupungeissa kuten New Yorkissa ja Los Angelesissa.

Mahdollisen lakon vaikutus näkyisi Reutersin mukaan ensimmäisenä yhdysvaltalaisissa myöhäisillan keskusteluohjelmissa, joissa työskentelee isompia kirjoittajatiimejä. Seuraavaksi lakko iskisi päiväsaikaan näytettäviin saippuasarjat. Viimeisenä pyörisivät monet komedia- ja draamasarjat, joita on kuvattu etukäteen kuukausia eteenpäin.

Koronapandemia ehti juuri äskettäin pysäyttää tuotannon kuukausiksi. Miljoonia striimattaviin televisiotuotantoihin käyttävät tuotantoyhtiöt eivät ole hyvillään lakon uhasta ja siitä, että ohjelmatuotanto pysähtyisi uudelleen.

Comcast Corpia, Disneyä, Warner Bros Discoverya ja Netflixiä edustavan Elokuva- ja televisiotuottajien liiton (AMPTP, The Alliance of Motion Picture and Television Producers) tavoitteena on päästä asiasta sopimukseen.

AMPTP:n lausunnossa todetaan sopimuksen olevan mahdollinen kuitenkin vain, jos WGA on valmis järkeviin kompromisseihin ja vakaviin neuvotteluihin tuotantoyhtiöiden kanssa.

WGA:n viimeisin lakko vuosina 2007–2008 kesti 100 päivää ja sen arvioitiin aiheuttaneen runsaan kahden miljardin dollarin menetykset Kalifornian taloudelle, Reuters kertoo.