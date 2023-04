Universal Music Groupin mukaan uusi teknologia perustuu tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvattomaan käyttöön.

Perjantaina julkaistu Heart on My Sleeve -kappale on tekoälyn luoma biisi, jossa on kloonattu The Weekndin (kuvassa) ja Draken ääniä.

Tekoälyä käyttäen tehty musiikki tavoittaa suuria yleisöjä ja näyttää hiertävän perinteisiä levy-yhtiöitä.

Universal Music Group (UMG) on käskenyt suoratoistoalustoja, kuten Spotifya ja Applea, estämään tekoälypalveluita kaappaamasta melodioita ja sanoituksia tekijänoikeudella suojatuista kappaleistaan, kertoo The Financial Times (FT).

UMG, joka hallitsee noin kolmannesta maailmanlaajuisista musiikkimarkkinoista, on yhä enemmän huolissaan boteista, jotka käyttävät suosittujen artistien musiikkia tekoälyn kouluttamiseen. UMG vaatiikin alustoja estämään pääsyn musiikkikatalogiinsa niiltä, jotka käyttävät kappaleita tekoälyn kehittämiseen.

Tekoälyn luomia kappaleita on noussut myös suoratoistopalveluihin.

”Emme epäröi ryhtyä toimiin suojellaksemme oikeuksiamme ja taiteilijoiden oikeuksia”, UMG kirjoitti verkkoalustoille maaliskuussa The Financial Timesin näkemissä sähköposteissa.

"Olemme tulleet tietoisiksi siitä, että tietyt tekoälyjärjestelmät on saatettu kouluttaa tekijänoikeudella suojatun sisällön avulla ilman suostumuksia sisällön omistavilta tai tuottaneilta oikeudenhaltijoilta tai maksamatta heille korvauksia”, UMG:n totesi FT:n mukaan.

Spotify on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Apple ei vastannut FT:n kommenttipyyntöön.

Viime viikolla julkaistu kappale, joka käyttää tekoälyä Draken ja The Weekndin äänien kloonaamiseen, on levinnyt sosiaalisessa mediassa, kertoo BBC. Heart On My Sleeve -kappaleen tekijä tunnetaan nimellä Ghostwriter.

Perjantaina julkaistua kappaletta on katsottu Tiktokissa yli 8,5 miljoonaa kertaa. Spotifyssa sitä on kuunneltu yli 250 000 kertaa, BBC kertoi maanantaina.

Kumpikaan artisti ei ole vielä vastannut kappaleeseen, mutta Drake ilmaisi tyytymättömyytensä äänensä kloonaukseen.

Heart On My Sleeve ei BBC:n mukaan loukkaa tekijänoikeuksia, koska se näyttäisi olevan täysin alkuperäinen sävellys. Kappaleen tekijä on myös tehnyt selväksi, että Drake ja The Weeknd eivät olleet mukana kappaleen tekemisessä, kertoo BBC.