Laulaja Aaron Carter kuoli vain 34-vuotiaana marraskuussa 2022.

Laulajana, räppärinä ja näyttelijänä toimineen yhdysvaltalaisen Aaron Carterin kuolinsyy on vahvistunut, kertovat muun muassa BBC, CNN ja ABC News.

Carter oli medioiden mukaan ottanut rauhoittavia lääkkeitä sekä hengittänyt kaasua, joka käytetään kodinhoitovälineissä, mutta jonka hengittäminen voi kuolinsyyraportin mukaan aiheuttaa euforiaa.

Rauhoittavat lääkkeet ja kaasun hengittäminen ”lamauttivat” Carterin, minkä johdosta hän hukkui kylpyammeeseensa, raportissa kerrotaan.

Aaron Carter kuoli 34-vuotiaana 5. marraskuuta 2022. Carter oli Backstreet Boys -yhtyeen Nick Carterin pikkuveli.

Aaron Carter nousi julkisuuteen vain 11-vuotiaana lapsipopparina, kun häneltä julkaistiin popkappaleet I Want Candy ja Crush on You. Hänen esikoisalbuminsa Aaron Carter julkaistiin vuonna 1997. Debyytti myi miljoonia kappaleita kansainvälisesti. Myöhemmin hän esiintyi esimerkiksi musikaaleissa.

Carter kertoi julkisuudessa avoimesti mielenterveysongelmistaan ja riippuvuuksistaan. Hänet pidätettiin useita kertoja päihteiden vaikutusten alla ajamisesta sekä huumeiden hallussapidosta.