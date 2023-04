Ohjaaja Taito Kawata aloitti videoiden tekemisen 2000-luvun alussa kaveriporukan breikkidokumenteilla.

Videoyhteys avautuu, ja ohjaaja Taito Kawata ilmestyy tietokoneen ruudulle – Japanissa.

”Olen täällä Kiotossa”, hän sanoo ja liikuttaa kameraa. Taustalla näkyy japanilaisittain sisustettu asunto.

Kawata kertoo olevansa sukuloimassa. Isä on alun perin kotoisin Kiotosta, mutta päätyi vuorikiipeilyharrastuksensa myötä 70-luvulla Eurooppaan, asettui Suomeen ja perusti perheen.

”Olen käynyt Kiotossa viisivuotiaasta lähtien joka kesä ja joskus parikin kertaa vuodessa. Paikka on mulle vähän kuin mökille tulisi. Nyt on ensimmäinen kerta koronan jälkeen, kun päästiin koko perhe lähtemään tänne lomalle.”

Tai lomalle ja lomalle. Kawata kertoo tehneensä samalla kyllä yhtä käsikirjoitusta – sekä antaneensa useampia haastatteluja eri medioille.

”Mä en ikinä pääse kokonaan töistä eroon, mutta se on mun ominaisuus. Jotenkin mun mieli lepää, kun teen töitä. Stressitasot alkaa nousta vasta, kun pitäis tehdä jotain muuta.”

Työnteossa on paljon samaa kuin musiikin tekemisessä, Kawata sanoo.

”Kun aikoinaan tein musaa, se oli mulle myös terapeuttinen asia. Sitä tehdessä unohdin huolet ja muun maailman. Nyt sama on siirtynyt töiden tekemiseen. Haluankin uppoutua niihin”, hän sanoo ja lisää sitten kuin varmuuden vuoksi:

”Ei mulla ole kuitenkaan ikinä ollut mitään burnoutia.”

Median kiinnostus haastatella Kawataa juuri nyt liittyy hänen tuoreimpaan ohjaukseensa, kymmenosaiseen draamasarjaan Dance Brothers. Toukokuussa julkaistava sarja sattuu olemaan ensimmäinen suomalainen sarja, joka saa kansainvälisen ensi-iltansa Netflixissä.

Samalla se on Kawatan ensimmäinen edes lähelle näin suuren mittaluokan ohjaustyö. Kawatan toistaiseksi tunnetuin ohjaus on parin vuoden takainen JVG-dokumentti, minkä lisäksi hän on tehnyt muun muassa mainos- ja musiikkivideoita.

Dance Brothersiin hänet kysyi sarjan luonut tuottaja Max Malka. Kawata myöntää ensin epäilleensä omia rahkeitaan suuressa tuotannossa.

”Mutta Max tunnetaan siitä, että hän ottaa riskejä ja haluaa antaa mahdollisuuksia ensikertalaisille. Parhaimmillaan siitä voi syntyä tosi hyvää, mutta voi se mennä päin helvettiäkin.”

Mahdollisuuden saaminen on tärkeää, Kawata sanoo.

”Pitää muistaa, että aina kun joku on menestynyt, on hän jossain vaiheessa saanut mahdollisuuden.”

KaWaTa sanoo aiemmin kyseenalaistaneensa oman ohjaajuutensa. Myös Dance Brothersin kohdalla epäilykset hiipivät mieleen.

”Oon vähän kamppaillut sen kanssa, olenko ’oikea’ ohjaaja. Mullahan ei ole varsinaista ohjaajan koulutusta. Pystynkö ohjaamaan kuvauspaikalla vaikka näyttelijöitä, uskooko ne mun ohjaajannäkemystä?”

Ei kuitenkaan ollut sattumaa, että Kawata päätyi Dance Brothersin ohjaajaksi. Sarja kertoo tanssijaveljeksistä, jotka perustavat oman klubinsa ja tähtäävät huipulle. Tanssilla on yhteys myös Kawatan uran alkuun. Hän aloitti videoiden tekemisen breakdance-dokumenteilla 2000-luvun alussa.

”Ajauduin katutanssiporukoihin, ja me kuvailtiin katutanssitapahtumia. Ikinä ei ajateltu, että videot päätyis johonkin televisioon, eikä silloin ollut edes somea. Niitä näytettiin lähinnä tanssitapahtumissa, ja sitä kautta ihmiset alkoivat kiinnostua.”

Ohjaaja Taito Kawata ja päätähdet Samuel Kujala (vas.) ja Roderick Kabanga Dance Brothers -sarjan kuvauksissa.

Musiikkitaustansa vuoksi Kawata haki opiskelemaan äänisuunnittelua Metropoliaan. Siellä hän ymmärsi, että ohjaaminen oli oikeastaan se, mikä todella kiinnosti. Sitä ennen hänellä oli tosin ollut muitakin suunnitelmia jääkiekon pelaamisesta teoreettiseen filosofiaan.

”Hain teoreettiseen filosofiaan kaksi kertaa. Tajusin sitten jossain vaiheessa, ettei mun kelailu oo ehkä sittenkään ihan niin skarppia.”

Vähitellen liikkuvan kuvan tekeminen syrjäytti musiikin. Kawata perusti kavereineen mainoselokuviin keskittyvän tuotantoyhtiö Cocoan vuonna 2007.

”Silloin päätin, että annan kaikki musalaitteeni pois niille, jotka tekee musaa paremmin. Koin, että mun rooli oli muuttunut ja halusin antaa enemmän ohjaamiselle.”

Dance Brothers on hieno avaus draamasarjojen suuntaan ja selvä askel uralla eteenpäin.

Onko lisää tulossa?

”Ei mulla ole mitään suunnitelmia tai tavoitteita, että haluan tehdä sitä ja sitä. Olen kiitollinen siitä, että saan tehdä oman firman töitä ja muita projekteja, jos kiinnostavia osuu kohdalle.”

Dance Brothersin suhteen on tietysti jotain odotuksia.

”Toivon, että väylä on nyt auki ja että suomalaiset saisivat jatkossa lisää vastaavia töitä. Lähtökohtaisesti sarjaa on tehty kotimaiselle yleisölle, mutta voi se menestyä ulkomaillakin. Tanssi on kuitenkin globaali kieli.”