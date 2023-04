Suurta taiteilijajuhlaa viettävän pianistin ja säveltäjän Tentet-orkesteri julkaisi edellisen levynsä aikana, jolloin Suomen valuutta oli vielä markka.

Jazz / albumi

Jukka Linkola Tentet: Rumba Liberte. Flame Jazz.

★★★★

Nuori espoolainen pianisti, säveltäjä ja sovittaja Jukka Linkola antoi nelisenkymmentä vuotta sitten kasvot uudelle ja tuoreen oloiselle suomalaiselle jazzille, tai ainakin Suomessa tehdylle jazzille.

Sittemmin muut musiikilliset työt alkoivat viedä täystyöllistetyn Linkolan (s. 1955) ajasta niin paljon, että jazzin säveltäminen, esittäminen ja levyttäminen jäi pakosta vähemmälle.

Huippumuusikoista koottu kehuttu Jukka Linkola Octet teki kyllä parhaan Protofunkin (1979) jälkeen vielä levyt Lady in Green (1982) ja Scat Suite (1983), mutta yhtyejazzia Linkola ei julkaissut omalla yhtyeellä yli kymmeneen vuoteen.

Teatterimusiikkiin erikoistunut Linkola laajensi kahdeksan muusikon oktetin kymmenen muusikon tentetiksi ja teki vielä omakustanteisen albumin The Tentet (1994), jonka tunnelmiin hän palaa nyt ensi kertaa melkein kolmenkymmenen vuoden jälkeen.

Uusi Rumba Liberte ei ole pelkästään vanhan lämmittelyä. Pikemminkin päinvastoin, sillä helmikuussa äänitetyt kappaleet ovat uusia ja juuri tälle yhtyeelle sävellettyjä. Musiikki on todennäköisesti Linkolan parasta jazzia sitten varhaisten huippuaikojen. Albumi onkin sopivasti osa Linkolan 50-vuotistaiteilijajuhlaa tuotteliaalla ammattiuralla.

Aika on tehnyt myös sillä tavalla tehtävänsä, että Rumba Liberten monisyinen ja eri tyylejä yhdistelevä rytmimusiikki kuulostaa riittävän etäisyyden ansiosta jo ajattomalta sekä ehkä vielä enemmän omalta.

The Tentetin aikaan Linkola sanoi haluavansa jazziltaan ”draivia ja meininkiä”, joita molempia riittää jälleen alusta lähes loppuun. Albumin nimikappale, lauluksi sävelletty Rumba Liberte on tietysti muunnelma rumbasta, mutta päällimmäisenä levyllä puskee funk, jazzfunk. Kuten vaikka kappaleissa Two Point Nine ja Boyz Toyz sekä Grandpa Pike, jonka todella tiukassa kompissa on jo pitelemistä – niin kuin on kalastusta harrastavalla Linkolalla syöttiin tarttuneesta venkoilevasta haukivanhuksesta.

Linkolan vanhoja levyjä kuulleille tämä kompakti, rytmisesti ja melodisesti tarttuva tyyli ei liene mikään yllätys, muille ehkä mukava uutuus. Taitaa kuitenkin olla niin, että kukaan muu ei sävellä ja soita Suomessa nyt tällaista jazzin sukuista rytmimusiikkia.

Linkolan vanhoissa arvioissa toistuvat usein hänen ammattitaitoisuuttaan alleviivaavat adjektiivit harkittu, hallittu ja huolellinen, ja yhtä hyvin niitä voisi käyttää tässäkin.

Mutta musiikin henkeä kaikenpuolinen taiten tekeminen ei heikennä yhtään, kiitos myös sopivan suuren kokoonpanon ja sen innoittuneesti improvisoivien solistien.

Nyt energisoivaa hajontaa on enemmän – ja ehkä nyt kuuluu sekin, ettei menneillä vuosikymmenillä ole enää merkitystä. Nyt on nyt.

Jukka Linkola Tentet Sellosalissa (Soittoniekanaukio 1A, Espoo) pe 21.4. klo 19. Levynjulkaisukonsertti kuuluu April Jazzin ohjelmistoon.

Jazz / albumi

Antti Lötjönen Quintet East: Circus/Citadel. We Jazz.

★★★★

Suomen työllistetyin jazzbasisti, yli sadalla albumilla soittava Antti Lötjönen julkaisi ensimmäisen oman levynsä vasta kolme vuotta sitten huhtikuussa. Saman ykkösluokan muusikoista kootun kvintetin tulkitsema Circus/Citadel on ensimmäiseen verrattuna sekä omaäänisempi että kokonaisempi ja kiteytyneempi.

Saksankielisen Paul Celanin runosta lainatun nimen alkuosalle on myös katetta, sillä Lötjösen sävellyksissä on aika ajoin sirkusmaisia vivahteita – aavistuksen samaan tapaan kuin vaikka Ornette Colemanilla tai Thelonious Monkilla. Seitsemän polveilevan sävellyksen Circus/Citadel onkin edeltäjäänsä riehakkaampi ja revittelevämpi, jazziltaan vapaamuotoisempi. Osansa siitä on tietysti rajoja koettelevilla eturivin solisteilla, saksofonisti Mikko Innasella, saksofonisti Jussi Kannasteella ja trumpetisti Verneri Pohjolalla.

Lötjönen sanoo mieltävänsä itsensä basistina ennen kaikkea muita tukevaksi ja kannustavaksi yhtyemuusikoksi, joka ei hae koskaan huomiota. Circus/Citadelilla hän kerää ansaittua huomioita nyt myös säveltäjänä ja oman yhteen johtajana.

Jazz / albumi

Riitta Paakki Quartet: Väri. Flame Jazz.

★★★★

Pianisti ja säveltäjä Riitta Paakin edellinen albumi, punakantisena hehkunut Piste (2020) oli nimestään huolimatta pikemmin uuden alku, ensimmäinen studiotaltiointi omalla monivuotisella kvartetilla. Monivärisellä Värillä yhtye jatkaa samoilla jäljillä, ja mikäpä siinä.

Ensialbuminsa vuonna 2000 julkaissut Paakki on edennyt omillaan aina musiikki edellä – kiirehtimättä ja säntäilemättä, yrittämättä muodistaa tekemisiään ylimääräisen huomioarvon takia. Se saattaakin selittää, miksi Piste oli hänen toistaiseksi täysipainoisin levynsä, ja miksi viime syyskuussa äänitetty on Väri vähintään sen veroinen, ehkä omaa tyyliä vielä vähän syventävä. Tällaista on pitkien perinteiden bebop-pohjainen jazz silloin, kun siinä yhdistyvät ne osatekijät, jotka ovat Paakin mielestä jazzissa ylipäätään parasta: svengi, improvisointi ja kommunikointi.

Neljä levyä aikoinaan tehnyt Riitta Paakki Trio oli jo hyvä, mutta kvartetti tuntuu terävöittäneen Paakin roolia sekä säveltäjänä että yhtyeen johtajana.

Jazzrock /albumi

Krakatau: Ritual. Svart. Kaksi levyä.

★★★★

Roommushklahn: Roommushklahn. Svart.

★★★

Tuhoisasta aasialaisesta tulivuoresta osuvan nimen saanut Krakatau oli kitaristi ja säveltäjä Raoul Björkenheimin ensimmäinen oma yhtye ja todennäköisesti myös hänen tulevaisuutensa suunnannäyttäjä. Tai ainakin siltä Krakataun ensilevy, Finnvoxissa helmikuussa 1988 äänitetty Ritual nyt kuulostaa.

Neljän Krakatau-julkaisun jälkeen Björkenheim jatkoi samankaltaista jazzin ja rockin rajamailla risteilevää polttavaa vyörytystä kymmenkunta vuotta vielä suomalaisnorjalaisella Scorch Triolla. Mutta tarina olisi voinut edetä toisinkin, jos Ritualilla soittavat saksofonistit Jorma Tapio ja Tapani Rinne eivät olisi jättäneet kitaristin, basistin ja kahden rumpalin kokoonpanoa äänityksen jälkeen.

Nyt ensi kertaa uudelleen julkaistava, uuden levysarjan avaukseksi suunniteltu Ritual avaa muitakin mahdollisuuksia. Sen toisella täydentävällä kakkosalbumilla on kaksi rouheasti rockaavaa julkaisematonta studiosessiota Ritualia edeltäneeltä vuodelta 1987: toisella bassoton trio, toisella bassoton kvartetti.

Björkenheimin ja uuden suomalaisen jazzin historiaa täydentää vielä oleellisemmin levyttämättä aikanaan jääneen Roommushklahn-yhtyeen (1983–1985) ensimmäinen julkaisu, jolla on kaksi pitkää sähköistä ja häröilevää taltiointia – vähän samankaltaisia kuin vaikkapa Miles Davisin levyllä Bitches Brew. Tokoinrannassa kesällä 1985 äänitetyn Tokoin nostavat vielä toiselle tasolle musiikin läpi välillä kuuluvat puheet: ”Mikä mikki toi on? En mä tiedä, eihän se ole kytketty edes”.