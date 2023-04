Kouluampumisen traumoja käsittelevä ooppera saa Lontoossa jopa viiden tähden arvioita. Myös Vilma Jää saa jälleen paljon huomiota.

Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen Innocence-oopperan voittokulku jatkuu nyt Lontoon Covent Gardenissa sijaitsevassa Royal Opera Housessa pääosin ylistävin arvioin.

Daily Telegraph ja Evening Standard antavat täydet viisi tähteä. Telegraphin Nicholas Kenyonin mukaan kyseessä on ”moderni mestariteos”, jossa Saariaho on loistavana orkesterisoinnin manipulaattorina säveltänyt jokaiselle henkilöhahmolle oman sointimaailmansa.

Evening Standardin Barry Millingtonin mukaan kyseessä on ”poikkeuksellisen vahva ja häiritsevä” oopperaelämys. Hän viittaa häiritsevyydellä oopperan rankkaan aiheeseen eli kouluammunnan aiheuttamiin traumoihin.

The Times, Independent ja iNews antavat neljä tähteä, samoin klassisen musiikin verkkojulkaisut The Arts Desk ja Bachtrack.

Saariaho kirjoitti Vilma Jään roolin niin, että sen saa laulaa vahvistettuna ja Jään hallitsemaa karjankutsuhuutotekniikkaa hyödyntäen. Tämä kirvoittaa myös Lontoon kriitikoista ilahtuneita virkkeitä.

Susanna Mälkin johtaminen saa jälleen yksimielistä kiitosta. Laajaa miehitystä pidetään kriitikosta riippuen kohtalaisen tai erittäin hyvänä.

Ooppera sai kantaesityksensä Aix-en-Provencen festivaalilla kesällä 2021. Helsingin Sanomat julisti sen tuolloin arviossaan mestariteokseksi, samoin esimerkiksi Le Monde, Le Figaro, The New York Times ja Diapason.

Ohjaus jatkoi viime syksynä Suomen kansallisoopperaan ja nyt siis Lontooseen.

Britannian ensiesitys ei tehnyt kaikkiin kriitikoihin yhtä vahvaa vaikutusta kuin kantaesitys. ”Ei niin täydellinen kuin muistin, mutta aika hyvä”, arvioi Bachtrackin Mark Valencia.

Financial Timesin Alastair Macaulay antaa produktiolle kolme tähteä. Hänen mielestään Innocence on älykkäästi suunniteltu teos, joka kuitenkin jätti kylmäksi. Hän myöntää, että musiikki on täynnä älykkäitä ideoita, mutta vain murhaajan veljen (Markus Nykänen) ja Vilma Jään osuuksien loput koskettivat kriitikkoa.

”Innocence ei niinkään ole draamaa, vaan laboratorio, jossa tehdään koesarja näille henkilöille”, hän tiivistää.

The Guardianin Andrew Clements antaa myös kolme tähteä. ”Jälleen kerran Saariahon partituuri pitää etäisyyttä draamaan”, hän arvioi. Hänkin kehuu Saariahon orkesterinkäyttöä ja Mälkin johtamista, mutta hänen mielestään musiikki ei kertaakaan lähde huipentamaan draamaa, ja laulajista vain Vilma Jään osuudet erottuvat ja koskettavat kriitikkoa.

Lontoon jälkeen Innocencen produktio jatkaa lokakuussa Hollannin kansallisoopperaan ja ensi vuoden kesäkuussa San Franciscon oopperaan. New Yorkin Metropolitan Opera esittää teosta kaudella 2025–2026.

Innocencen kantaesitysproduktio Aix-en-Provencen festivaalilta on yhä nähtävissä ilmaiseksi Arten verkkosivuilla.