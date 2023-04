Vuonna 2016 Nosh A Lody istui taksin etupenkille Amsterdamissa. Takapenkille istuivat ystävät.

”Siel oli yks irakilainen, kaks oli puoliks suomalaista, puoliks jamaikalainen, puoliks tšadilainen, kaks kongolaista.”

Ystävät juttelivat ja vitsailivat yhteisellä kielellään, suomen kielellä. Taksikuski kysyi, mistä porukka oli kotoisin. Suomesta, A Lody vastasi.

”Sit se katsoo mua sillee, että no ettehän oo. Mä olin sillee, et ai kui. Sit se oli, et ei Suomessa oo mustii. Ja sillon mä tajusin sen. Et nää ihmiset ei vois ikinä nähdä, et me ollaan suomalaisii”, A Lody sanoo.

Hän päätti, että haluaa vaikuttaa siihen, miltä Suomi näyttää, kuulostaa ja tuntuu tulevaisuudessa.

A Lody on entinen jalkapalloilija. Urheilu-uransa jälkeen hän on toiminut räppäreiden Papipiken (Pierlin Mpaka Makumbu), Sexmanen (Max Sene) ja Isaac Senen taustajoukoissa ja perustanut tunteita ja maskuliinisuutta käsittelevän yhteisön ja podcastin Jäbät & tunteet.

Hänen uusin projektinsa on kulttuuriin ja managerointiin keskittyvä monimediayhtiö ja luova studio Marmori Entertainment. Sen avulla A Lody haluaa muun muassa määritellä, miltä Suomi näyttää seuraavat 20 vuotta.

Entinen ammattijalkapalloilija ja keskikenttäpelaaja Nosh A Lody alkoi urheilu-uransa jälkeen nähdä valtavasti potentiaalia ympärillään olevissa ihmisissä ja yhteisöissä.

Nyt Nosh A Lody istuu Kuntatalon sohvalla Helsingin Kalliossa ja huokaisee. Kulunut vuosi on ollut muutoksia täynnä.

”Menetin mun äidin tammikuussa”, A Lody sanoo.

Äidin kuolema on laittanut pohtimaan itseä ja identiteettiä. Sitä että on kulunut kolmekymmentä vuotta siitä, kun A Lody saapui äitinsä kanssa Kongosta Suomeen.

”Mä kutsuin äitiä mun turvasatamaksi. Kun se poistui, niin tuntuu, että on ihan uudella tavalla joutunut rakentamaan omaa identiteettiä. Mutta samalla on tapahtunut tosi hyviäkin asioita. Ehkä myös se, että olen isä ja on oma poika. Se muistuttaa elämän kauneudesta ja siitä, millainen lahja elämä on itsessään.”

Ensimmäisen kerran A Lody joutui miettimään itseään ja identiteettiään, kun ura jalkapalloilijana päättyi.

Vuonna 2015 hänet oli lähetetty näytille Bangladeshiin pelaamaan. Siellä tarkoitus oli lyödä rahoiksi, mutta A Lody alkoi pohtia, oliko hänen elämänsä tarkoitus todella jahdata palloa ja rahaa.

A Lody palasi Suomeen, ja lopulta ura jalkapallon parissa päättyi vuonna 2017. Silloin oli yhtäkkiä hirvittävästi aikaa ajatella ja katsella ympärilleen.

Keskikenttäpelaajan lailla A Lody alkoi huomata potentiaalia ihmisissä ympärillään.

”Kun mä lopetin pelaamisen niin tajusin, kuinka laaja verkosto erilaisia ihmisiä mun ympärillä on: urheilijoita, kongolaisia, maahanmuuttajataustaisia, suomalaisia koulukavereita. Olin tosi monessa eri yhteisössä kasvanut ja huomasin sen potentiaalin, mikä niissä muissa ihmisissä oli.”

HIFK:ssa pelannut Nosh A Lody (vas.) taisteli pallosta HJK:n Ousman Jallow’n kanssa Töölön jalkapallostadionilla vuonna 2017.

” Suomessa on totuttu tekemään asioita pelon kautta.

A Lody puhuu ”impaktista”. Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että asialla on itseään suurempi merkitys. A Lodyn mukaan impaktia on asioissa, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan kulttuurin kautta.

Kun A Lody vielä pelasi viimeistä kauttaan IFK:ssa, ystävän ja räppärin Papipiken eli Makumbun kanssa keskustellessa syntyi ajatus suomirapin musiikkivideosta, jossa kaikki osallistujat olisivat tummaihoisia. Silloin Pastori Pike nimellä esiintynyt Makumbu ja A Lody keräsivät yhteen kiinnostavia rap-nimiä, joista muodostui porukka Aito G -kappaleelle.

Vuonna 2016 julkaistu Aito G oli aikanaan valtaisa hitti. Tähän mennessä musiikkivideota on katseltu Youtubessa yli miljoona kertaa.

Aito G keräsi yhteen suomirapin tulokkaita ja osoitti, mihin suuntaan koko ”skene” on menossa.

”Mä näin, millainen inspiraationlähde se oli, kun toi ne jäbät yhteen. Millainen yhteisö sen ympärillä oli ja millainen sen tarinan vaikutus oli.”

Jäbät ja tunteet -podcastin pitäjät Miro Olsoni ja Nosh A Lody äänitysstudiossa Katajanokalla vuonna 2021.

Aito G -projektin aikoihin A Lodyn ystävä vinkkasi hänelle nuoren Isaac Senen musiikkivideoista. Hän näki Senessä heti jotain poikkeuksellista.

A Lody oli lähdössä juuri Vaasaan tapaamaan Aito G -kappaleella räppäävää Sebastian da Costaa. Hän laittoi Senelle Instagramissa viestin ja pyysi tämän mukaan. Vaasassa olisi studio ja aikaa tutustua. Sene oli hämillään, mutta lähti.

”Olin vaan et huomen lähtee Onnibussi 6.20. Tavattiin Kampissa aamulla, ei puhuttu mitään toisillemme. Oltiin bussissa tunti, vastapäät istuttiin. Ei me siinä varmaa ekaan tuntiin puhuttu mitään, sitten vähän ujosti alettiin. Me vietettiin siellä kolme tai neljä päivää ja ystävystyttiin.”

Lopulta A Lodystä tuli Senen ja myöhemmin myös tämän veljen Max Senen manageri – tai jonkinlainen taustatoimija, kuten A Lody itseään mieluummin tituleeraa.

Sexmanen tuottajaksi A Lody houkutteli nuoren siuntiolaisen Victor Nordisin. Yhteistyössä syntynyt omakustanteinen debyyttilevy Sextape (2019) nousi listahitiksi, mikä on hyvin harvinaista itsenäisesti julkaistulle debyyttialbumille.

Molemmille veljeksille solmittiin lopulta levy-yhtiödiilit A Lodyn avustuksella.

”Mä huomaan, et mä pystyn sillee inspiroimaan, auttamaan, ohjaamaan näitä yksilöitä ja kollektiiveja. Tekemään asioita persoonallisella tavalla ja eri tavalla kuin yleensä.”

Isaac Sene osallistui Uuden musiikin kilpailuun vuonna 2022 hitiksi nousseella kappaleellaan Kuuma jäbä. Max Sene eli Sexmane on nykyisin yksi Suomen suosituimmista räppäreistä.

A Lodyn mukaan Suomessa uskalletaan tehdä muutos vasta sitten, kun asian on nähty onnistuvan jossain muualla. Hän peräänkuuluttaa aloitejohtajuutta.

A Lody ajattelee, että voi antaa nuorille jotain, mitä itse olisi nuoruudessaan kaivannut: uskoa, mutta myös representaation moninaisuutta.

Hänen mukaansa Suomessa on totuttu tekemään asioita pelon kautta. Pelon synonyymiksi ymmärretään usein muutos, A Lody sanoo. Vasta sitten uskalletaan, kun asian tai muutoksen on nähty onnistuvan ensin jossain muualla.

A Lody peräänkuuluttaa aloitejohtajuutta ja rohkeutta. Siitä lähtökohdasta hän työstää myös uutta Marmori Entertainmentia. Yhtiö tuottaa muun muassa manageripalveluita ja brändikonsultaatiota yksittäisille toimijoille, kuten artisteille ja luovan alan tekijöille, ja sen alla toimii monimediallisia yhteisöjä, kuten Jäbät & tunteet -podcast.

” ”Huomaan, että pystyn inspiroimaan ja auttamaan näitä yksilöitä ja kollektiiveja.”

A Lody selaa puhelintaan ja näyttää kuvaa kehystetystä lehtileikkeestä vuodelta 1996. Jutussa kerrotaan Suomen ensimmäisestä mustien pelaajien jalkapallojoukkueesta, johon hyväksyttiin jäseniksi myös valkoisia. Joukkue oli A Lodyn isän perustama. Juttu on kehyksissä hänen makuuhuoneensa seinällä.

A Lodyn isä kuoli tämän olleessa 13-vuotias. Moninaisuus ja representaatio ovat säilyneet tausta-ajatuksena kaikissa projekteissa.

”Äiti on aina ollut mulle aina se rohkeuden kuva. Mun isä on lähtenyt ekana Kongosta Belgiaan, ja sit mun sisko on lähtenyt perässä. Et se on antanut miehensä lähtee. Tyttärensä lähtee. Jäänyt mun kaa Kongoon. Tullut Suomeen. Sit kun mun isä on menehtynyt, jäänyt lasten kanssa. Lause, mitä mun äiti aina sano mulle, aina kun mä lähin kotoa tai peleihin tai mitä vaan, et oo rohkee. Ranskassa on lause courage mon fils. Se on lause, jonka se on asettanut muhun.”

A Lody peräänkuuluttaa aloitejohtajuutta ja rohkeutta.

